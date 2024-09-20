Kripto piyasası ABD seçimlerine odaklandı Fed'in faiz kararından sonra kripto para piyasası odağına ABD seçimlerini aldı. Uzmanlar, ABD'de başkan adaylarından Donald Trump'ın kripto paralara olumlu baktığını hatırlatarak, seçimi kazanması halinde olumlu gelişmeler yaşanacağını iddia ediyor.

AA

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indiriminin ardından kripto para piyasasında gözler, kasım ayında gerçekleştirilecek ABD seçimlerine çevrildi.

Fed, politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi. Faiz, 50 baz puan düşürülerek yüzde 4,75-5 aralığına çekildi.

Fed'in gelecek döneme ilişkin tahminleri de açıklanırken projeksiyonlar, bankanın faiz indirimlerinin yıl sonuna kadar 100 baz puana ulaşacağını ortaya koyuyor.

"ENFLASYON RİSKİ AZALDI"

Fed Başkanı Jerome Powell, toplantı sonrasındaki değerlendirmesinde, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığını ve istihdama ilişkin aşağı yönlü risklerin arttığını belirtti.

FAİZ KARARI SONRASI KRİPTO PARANIN DEĞERİ ARTTI

Söz konusu gelişmelerin ardından kripto para birimlerinde yükseliş gözlendi.

En yüksek piyasa değerine sahip kripto para birimi Bitcoin 63 bin dolar seviyesini aştı.

Ethereum da yüzde 5'i aşan yükselişle 2 bin 500 dolar seviyesini geçti.

Bazı altcoin projelerinde yükseliş yüzde 20 seviyesinin üzerine çıktı.

TOPLAM PİYASA DEĞERİ

Bu süreçte kripto para piyasasının toplam piyasa değeri ise 2,2 trilyon düzeyini geçti.

BITCOIN'İN FİYATINDA YUKARI YÖNLÜ BEKLENTİ

Prof. Dr. Eren Çaşkurlu, faiz indiriminin ve parasal genişleme sürecinin, faiz indiriminden getiri düşüklüğü şeklinde etkilenecek yatırım enstrümanları dışındaki varlıklar için cazibe yaratacağını söyledi. Kripto para birimlerinin de "riskli varlık" statüsüne girdiklerini ve dolayısıyla getirisi daha yüksek olabileceği için söz konusu cazibeden etkilenebileceğini dile getiren Çaşkurlu, "Faiz indirimi kararının ardından özellikle enflasyonist etkilere karşı sabit arzıyla koruma sağlayan Bitcoin'in fiyat hareketlerindeki yukarı yönlü hareket bunun belirtisidir." dedi.

Çaşkurlu, kripto para piyasası için büyük merkez bankalarının faiz indirim kararlarındaki devamlılığın, kripto para projelerindeki teknolojik atılımların devam etmesinin, piyasa regülasyonlarının ve spot borsa yatırım fonlarının (ETF) borsalarda yaygınlaşmasının olumlu gelişmeler olabileceğini ifade etti.

"SEÇİMLERİ DONALD TRUMP'IN KAZANMASI KRİPTO PARA İÇİN OLUMLU"

ABD'de resesyon endişelerinin yükselmesi ile kripto para piyasalarına ilişkin yasaklayıcı, sınırlandırıcı ya da piyasayı daraltabilecek düzenlemelerin piyasaya olumsuz yansıyabileceğini anlatan Çaşkurlu, şunları kaydetti:

ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanması, kripto para piyasalarına ilişkin olumlu ve destekleyici görüşleri ve ülkeyi 'kripto para üssü haline getirme' söylemi dikkate alındığında kripto para piyasası açısından olumlu fiyatlanır. Harris'in kazanması durumunda ise piyasa uygulamalarına ilişkin vereceği kararlar netlik kazanana kadar piyasa hacmini belli miktarda azaltabilir. Ancak Harris'in de kripto para piyasasındaki yatırım hacmi, kazanç miktarı ve yatırımcıları göz önüne alarak piyasaya tamamen olumsuz bir yerde kendini konumlandırmayacağı görüşündeyim.

"DONALD TRUMP, KRİPTO PARALARA OLUMLU BAKIYOR"

Doç. Dr. Mustafa Batuhan Tufaner ise Fed'in faiz kararının piyasa beklentilerini karşıladığını ifade ederek, ABD'deki başkanlık seçimlerine yönelik anketlerdeki değişikliklerin diğer piyasalar gibi kripto para piyasasını da derinden etkilediğini bildirerek, şunları kaydetti:

Başkan adaylarından Donald Trump'ın kripto paralara olumlu baktığını biliyoruz. Bazı ödemelerini de kripto para aracılığıyla yaptığını gördük. Ayrıca parasal genişlemeyi daha çok tercih eden bir başkan imajı çiziyor. Diğer aday Kamala Harris tarafında ise böyle olumlu bir bakış açısı baskın değil. Dolayısıyla, Trump'ın seçimden galip çıkması kripto para piyasasını daha olumlu etkileyecektir.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)