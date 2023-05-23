Kripto varlık düzenlemesi için 18 tavsiye kuralı geliyor Uluslararası Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Örgütü, kripto varlık ve pazarlarının düzenlenmesine yönelik ilk küresel yaklaşımı 18 tavsiye kuralıyla duyurdu.

Kripto varlıklar finans dünyasında kabul gördüyse de kuralarını koyarak denetlenebilir olması için girişimler yürütülüyor.

Bu çabalardan biri olarak, Uluslararası Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Örgütü (IOSCO), kripto varlık ve pazarlarının düzenlenmesine yönelik ilk küresel yaklaşımı 18 tavsiye kuralıyla duyurdu.

Dünya menkul kıymetler piyasalarının yüzde 95'inden fazlasını düzenleyen 130 üyesi bulunan IOSCO'nun açıklamasına göre, kripto varlıkların düzenlenmesine ilişkin standartların belirlenerek müşterilerin nasıl korunması gerektiğine ilişkin standartları oluşturmak üzere bir girişim başlatıldı.

Kriptodaki 18 tavsiye kuralını 6 temel alan üzerinde

Bu alanlar, faaliyetlerin ve fonksiyonların dikey entegrasyonundan kaynaklanan çıkar çatışmaları, piyasa manipülasyonu ve dolandırıcılık, sınır ötesi riskler ve düzenleyici iş birliği, gözetim ve müşteri varlıklarının korunması, operasyonel ve teknolojik riskler ile perakende erişimi, uygunluk ve dağıtım olarak belirlendi ve IOSCO, 18 tavsiye kuralını 6 temel alan üzerine yoğunlaştırdı.

Kuralların son haline yıl sonunda kadar verilecek

IOSCO, tavsiye kuralları kamu görüşüne açtı ve önerileri aldıktan sonra yıl sonuna kadar kripto varlıkların düzenlenmesine ilişkin küresel standart önerilerine son halini verecek.

Kripto faaliyetlerindeki belirsizliklere son verilecek

IOSCO Başkanı Jean-Paul Servais, konuya ilişkin değerlendirmesinde, kripto faaliyetlerinde düzenlemeye ilişkin belirsizliklere son vermek için zamanın geldiğini belirterek, şöyle dendi: