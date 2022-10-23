Kriptolar, küresel hisse piyasalarına paralel hareket ediyor

Kripto paralar hisse senedi piyasalarına uyumlu düşüş yaşıyor. Uzmanlar Bitcoin başta olmak üzere kripto paraların hisse senetleri ile olan ilişkisini araştırıyor.

Bitcoin'deki düşüş mercek altına alınarak dayanağı tespit edilmeye çalışılıyor. Kripto para piyasasının en geniş hacimli para birimi Bitcoin bugün 19 bin 141 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere farklı ülkelerdeki merkez bankalarının faiz kararlarından, ABD’den gelen istihdam ve büyüme gibi makro ekonomik verilerden etkilenen kripto para birimleri, S&P 500 ve Nasdaq Bileşik gibi hisse senedi endeksleriyle uyumlu düşüş ve kazançlar görmeye başladı.

DHA'nın haberine göre, Bitcoin hareketlerinin teknoloji ağırlıklı hisse senetleri içeren Nasdaq borsasıyla 90 günlük korelasyonu Trading View verilerine göre geçtiğimiz eylülde 0,5’in üzerinde “orta derecede güçlü” olarak ölçüldü.

Kriptolarda hisse senedi piyasalarına uyumlu düşüş yaşanıyor

Kriptolarda hisse senedi piyasalarına uyumlu düşüşün, küresel ekonomik gelişmeler ve dünya çapında sıkılaşan para politikalarıyla ilişkili olduğu belirtildi.

Merkeziyetsizlik kavramı tartışılıyor

Kripto para birimlerinin de küresel piyasa koşullarına, jeopolitik gelişmelere ve uluslararası ilişkilere en az hisse senetleri ve emtialar kadar duyarlı hale gelmesi, kriptoların en büyük değeri olarak görülen merkeziyetsizlik kavramını tartışmaya açtı.

"Kripto paralar resesyon beklentisinden etkileniyor"

Ancak ölçümlere rağmen yetkililer, kriptolardaki düşüşün hisse senetleriyle kurulan ilişkiye değil, resesyon beklentilere dayandığını savunuyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan kripto para borsası MEXC Mali İşler Müdürü Kevin Yang, “Kripto yatırımcıları da tıpkı hisse senedi yatırımcıları gibi, makro gelişmelere tepki veriyor. Para edinme maliyetlerinin arttığı, büyüme beklentilerinin düştüğü ve küresel enflasyonun zirvelerini koruduğu bir dönemdeyiz. Kriptolardaki düşüşü hisse senetleriyle kurulan ilişki üzerinden değil, resesyon beklentilerinin hüküm sürdüğü küresel makro görünüm üzerinden açıklamak daha doğru olacaktır.” dedi.

"Bitcoin’in 90 günlük oynaklığı, aralık 2020’den bu yana en düşük seviyesinde"

Kripto para birimlerinin bugüne kadar en çok eleştirilen yönünün oynaklık olduğunu belirten Yang, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Bitcoin, tüm bu eleştirilere rağmen bu ay içinde 90 günlük oynaklık açısından Aralık 2020’den bu yana en düşük seviyelerini kaydetti. Veri izleme platformu Laevitas’a göre Bitcoin’in üç ay boyunca fiyat türbülansı beklentileri dört ayın en düşük seviyesine ulaştı. Hisse senedi piyasalarına ilişkin Oynaklık Endeksi VIX ise 2008 finansal krizinin yaşandığı dönemle benzerlikler gösterdi. Merkez bankalarının şahin duruşu ve inatçı enflasyon sürdükçe, piyasalardaki endişeyi izlemeye devam edeceğiz. Yine de bu kripto paraların merkeziyetsizliğini ve blokzinciri teknolojisinin sunduğu yeni finansal dünyanın değerini düşürmüyor. Spot işlemlerde piyasa yapıcı ücreti almayan, listelediği 1.500'ü aşkın kripto para birimiyle kullanıcılarına en zengin yatırım portföyünü sunan MEXC olarak, yatırımcıları 2023 ile gelecek fırsatları yeniden değerlendirmeye davet ediyoruz.”