Kritik gün! 23 Eylül 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Kritik gün! 23 Eylül 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Döviz piyasası haftanın dördüncü gününde de yakından takip ediliyor. Anlık değişimler gösteren dolar ve euro yükselişini sürdürüyor. Peki bugün dolar ve euro ne kadar, kaç lira? İşte döviz kuru...

Haftanın dördüncü günü olan 23 Eylül Perşembe günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Yatırımcısının ilgiyle takip ettiği dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

FED'in faiz kararı ve Evergrande krizi piyasaları tedirgin ederken, gözler Merkez Bankası'ndan gelecek karara çevrildi.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum...

23 EYLÜL DOLAR VE EURO NE KADAR?

Türkiye'de piyasalar gözünü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevirdi. TCMB'den çıkacak faiz kararı beklenirken piyasada yukarı yönlik hareketlilik sürüyor.

DOLAR: 8,67

EURO: 10,15