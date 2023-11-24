Kritik gün! TCMB'nin politika faizinin Borsa'ya etkisi Dün Merkez Bankası, politika faizini yüzde 37,5'ten yüzde 40'a çıkarınca Borsa'nın ilk tepkisi düşüş yönünde oldu. Uzmanlar bu refleksin nedenini açıkladı.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı.

TCMB'den yapılan açıklamada, Kurul'un, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirdiği kaydedilerek, parasal sıkılaştırma hızının yavaşlatılacağı ve sıkılaştırma adımlarının kısa bir zaman diliminde tamamlanacağı bildirildi.

Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,1 değer kaybıyla 7.898,59 puandan tamamladı.

Uzmanlar Borsa'daki düşüşün nedenlerini şöyle sıraladı:

Borsa faizi sevmiyor.

Borçlu şirketler için faiz yükseltilmesi olumsuz bir gelişme olarak kabul ediliyor.

Politika faizi yükselinde mevduat faizi de yükseliyor. Mevduat faizi, Borsa için yatırımcıların yöneleceği bir rakip konumunda.

Mevduat faizinin güçlenmesi bankacılık sektörü hisselerine olumlu yansıyacağı için, bu hisseleri ayrı tutmak gerekiyor.

Merkez Bankası güçlü bir mesaj verdi. Belki faiz artışını durduracağını ama sıkılaşmanın devam edeceğini bildirdi. Bu açıklama genel olarak satış baskısı yaşattı.

Bugün haftanın son günü olması açısından kritik önem taşıyor.

Diğer yönden geri çekilmeler bir yatırım fırsatı olarak algılanabilir.

Alım yapanların şiketlerin üçüncü çeyrek bilançolarına dikkat etmesi öneriliyor.

Türkiye'ye yabancı girişi bekleniyor ve yabancıların kurumsal şirketlere yatırım yapacağı düşünülerek bu hisselere yönelim olabilir.

Çimento, gıda, havacılık şirketleri yatırım için önerilen sektörler arasında yer alıyor.

BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 yükselişle 7.902,36 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,77 puan artışla yüzde 0,05 değer kazanarak 7.902,36 puana çıktı.

Bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,06 artış kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,79 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 0,44 ile inşaat oldu.

TCMB'den üst üste açıklamalar geldi

Öte yandan, TCMB'den yapılan diğer duyurularda, kredi kartı azami faiz oranları ve üye iş yeri komisyon oranlarında yıl sonuna kadar değişim gerçekleşmeyeceği ve ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetine üst sınır getirildiği aktarıldı.

TCMB'nin toplam rezervleri son 9 yılın en yüksek seviyesinde

Dün açıklanan verilere göre, TCMB'nin toplam rezervleri, 17 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 854 milyon dolar artışla 134 milyar 468 milyon dolara çıkarak son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)