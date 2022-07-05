Kruvaziyer turizminde Kuşadası farkı

Aydın'ın turizm ilçesi Kuşadası, kruvaziyer turizminin en sık yaşandığı noktalardan. İlçe limanına gelen kruvaziyer gemileri yüzlerce turisti ilçe ile buluşturuyor.

Kuşadası, en son aynı anda 5 kruvaziyerle gelen yaklaşık 6 bin 700 turisti ağırlayarak, önemli bir hareket sağladı.

5 kruvaziyerle 6 bin 700 turist geldi

Kruvaziyer turizmininin önemli merkezlerden Kuşadası'na, 5 gemiyle yaklaşık 6 bin 700 turist geldi.

Ege Port'a 5 kruvaziyer yanaştı

Malta bandralı Celestyal Olimpia ve Star Flyer, Panama bandralı MSC Lirica, Norveç bayraklı Viking Sky ve Marshall Adaları bayraklı Seven Seas Explorer adlı kruvaziyerler, yolcularıyla Ege Port Limanı'na yanaştı.

Turistler Efes ve Meryem Ana Evi turlarına katılıyor

Gemilerden inen turistlerden bazıları Efes ve Meryem Ana Evi turuna katılmak üzere otobüslerle limandan ayrıldı. Tur programına katılmayan turistler ise ilçe merkezi ve çarşısında gezinti yaptı.

Kruvaziyer turizmi hız kesmeden devam ediyor

Limanın genel müdürü Aziz Güngör, Kuşadası'nda kruvaziyer turizminin hız kesmeden devam ettiğini belirterek, mürettebatla birlikte 10 binin üzerinde kişinin ilçeye giriş yaptığını söyledi.

Costa Venezia, gece de konuklayacak

AA'nın haberine göre, akşam saatlerinde de Costa Venezia isimli kruvaziyerin limana yanaşmasını beklediklerini anlatan Güngör, bu geminin limanda gece konaklaması da yapacağını aktardı.