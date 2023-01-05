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- Kruvaziyer yolcu sayısı 2022'de 1 milyonu aştı
Kruvaziyer yolcu sayısı 2022'de 1 milyonu aştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, geçen yıl Türkiye'deki limanlara yanaşarak turizm faaliyetlerinde bulunan kruvaziyer gemileriyle birlikte 1 milyondan fazla yolcu ağırlandığını aktardı.
- 05.01.2023 - 13:24
- Güncelleme : 05.01.2023 - 13:33
Kruvaziyer gemileri koronavirüs salgını sürecinde limanlarımızda 45 binde kalırken görülürken, 2022'de ise rekor kırdı.
Kruvaziyerler tarafından sadece Ege ve Akdeniz sahillerine değil Galataport aracılığı ile İstanbul ve Karadeniz'deki pek çok noktaya defalarca ziyarette bulunuldu.
Yolcu sayısı 22 kat arttı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir araştırma yaparak 2022 yılında kruvaziyer yolcu sayısının 22 katına çıkarak 1 milyonu aştığını bildirdi.
Rakamlarla kruvaziyer istatistiği
Bakanlığın yaptığı açıklama ile 2022 yılının kruvaziyer gemi istatistiklerini yayınlandı.
- 2021 yılında 78 kruvaziyer gemisiyle 45 bin 362 yolcu Türkiye’ye geldi.
- 2022'de ise kruvaziyer gemi sayısı 12 katına çıkarak 991’e yükseldi.
- Yolcu sayısı aynı dönemde 22 katına çıkarak 1 milyon 6 bini aştı.
- Ekim ayında, 2021 yılı toplamından daha fazla kruvaziyer gemisi Türkiye limanlarına yanaştı.
- Ekimde 155 kruvaziyer gemi ile 206 bin 484 yolcu ağırlandı. Bu ayda yılın en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığını açıkladı.
- Geçen yıl 464 gemi ve 493 bin 834 yolcu ile en fazla kruvaziyer gemiye ev sahipliği yapan liman Kuşadası oldu.
- Lılın limanı seçilen Galataport’a 143 gemi yanaştı ve 220 bin 82 yolcunun ağırlandı.
- 98 gemi ve 95 bin 462 kruvaziyer yolcu ile Bodrum Limanı’nın üçüncü sırada yer aldı.
- 2022 yılında Sinop’a 14 kruvaziyer gemisi ile toplam 7 bin 906 yolcu geldi.
- Amasra Limanı’na 8 gemi yanaşırken, 4 bin 905 yolcu ağırlandı.
- Trabzon’a 8 gemi ile 4 bin 747 kruvaziyer turist geldi.
- Amasra ve Ünye limanları ilk kez kruvaziyer gemilere ev sahipliği yapmaya başladı.