Kruvaziyer yolcu sayısı 2022'de 1 milyonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, geçen yıl Türkiye'deki limanlara yanaşarak turizm faaliyetlerinde bulunan kruvaziyer gemileriyle birlikte 1 milyondan fazla yolcu ağırlandığını aktardı.

Kruvaziyer gemileri koronavirüs salgını sürecinde limanlarımızda 45 binde kalırken görülürken, 2022'de ise rekor kırdı.

Kruvaziyerler tarafından sadece Ege ve Akdeniz sahillerine değil Galataport aracılığı ile İstanbul ve Karadeniz'deki pek çok noktaya defalarca ziyarette bulunuldu.

Yolcu sayısı 22 kat arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir araştırma yaparak 2022 yılında kruvaziyer yolcu sayısının 22 katına çıkarak 1 milyonu aştığını bildirdi.





Rakamlarla kruvaziyer istatistiği

Bakanlığın yaptığı açıklama ile 2022 yılının kruvaziyer gemi istatistiklerini yayınlandı.