Küçük ölçekli balıkçılara sağlanacak destekler belli oldu Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, küçük ölçekli balıkçılara 2025 ve 2026 yıllarında sağlanacak destekler, yüzde 43 ile yüzde 100 arasında artırıldı.

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticileri çeşitli alanlarda desteklemeye devam ediyor.

Son olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi Tebliği, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Böylelikle, küçük ölçekli balıkçılara 2025 ve 2026 yıllarında sağlanacak destekler belli oldu.

DESTEKLER YÜZDE 43-100 ORANI ARALIĞINDA ARTIRILDI

Küçük ölçekli balıkçılara 2025 ve 2026 yıllarında sağlanacak destekler, bu yıla göre yüzde 43 ile yüzde 100 arasında artırıldı.

Tebliğle deniz ve iç sularda küçük ölçekli balıkçılığın av, avcılık ve sosyoekonomik verilerin toplanması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla balıkçı gemisi sahiplerine gelecek yıl ve 2026'da verilecek desteklere ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

DESTEKLER TEKNE BOYUTLARINA GÖRE

Bakanlıktan yapılan desteklere ilişkin bilgilere göre, denizlerde avcılık yapan 12 metre altı ve iç sulardaki balıkçı teknelerinin dahil olduğu desteklemede, tekne boylarına göre birim destekleme tutarları 2024 yılına kıyasla yüzde 43 ile yüzde 100 arasında yükseltildi. Bu kapsamda, birim destekleme tutarları gelecek yıl en düşük 5 bin lira, en yüksek 12 bin lira olacak şekilde belirlendi.

KADIN BALIKÇILARA DAHA FAZLA DESTEK VERİLECEK

Ayrıca, kadın balıkçılara pozitif ayrım yapıldı. Bu kapsamda söz konusu destekler, kadın balıkçılara yüzde 35 daha fazla olacak şekilde, en düşük 6 bin 700 lira, en yüksek 16 bin 200 lira şeklinde ödenecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)