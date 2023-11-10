Kuduz ile mücadele için havadan aşılı yem atılıyor Tarım ve Orman Bakanlığı, kuduzla mücadele kapsamında oral aşılamanın dışında 29 şehirde havadan aşılı yem de bırakıyor.

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AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, kuduzla mücadele kapsamında 29 ilde içine aşı yerleştirilmiş yemleri havadan bırakıyor.

Bakanlık, bu yemlere insanların temas etmeleri halinde yaban hayvanlarının tüketmeyeceğini belirterek vatandaşları uyarıyor.

Yaban hayatı için 3 yıl önce başlatılan Türkiye'de Kuduza Karşı Oral Aşı Temini Projesi ile havadan aşılı yem metodunu yürütüyor.

Kuduz hastalığına karşı son yıllarda yürütülen yoğun parenteral aşılama çalışmalarının yanında, yaban hayatına yönelik oral aşılama da gerçekleştiriliyor.

Bakanlıkça, 2021'den bu yana ayrıca kuduz hastalığına karşı sahipli ve sahipsiz 1 milyon 603 bin 231 kedi ve köpek aşılandı.

3 milyon doz parenteral kuduz aşısı

Bakanlık, 2008-2010 döneminde de kuduzla mücadele amacıyla Avrupa Birliği (AB) destekli Türkiye'de Kuduz Hastalığının Kontrolü Projesi'ni uygulamıştı. Bu kapsamda 3 yılda yaban hayatına yönelik 1 milyon 800 bin doz oral ve 3 milyon doz parenteral kuduz aşısı uygulandı.

3 yıl süreyle 3 kampanya ile 5 milyon 670 bin aşılı yem atıldı

2014-2016'da yürütülen Türkiye'de Kuduza Karşı Ağızdan Aşılama Projesi kapsamında ise 3 yıl süreyle 3 kampanya ile 5 milyon 670 bin aşılı yem atıldı.

Yılda iki kez havadan aşılama işlemi gerçekleştirildi

AB desteği de sağlanan Türkiye'de Kuduza Karşı Oral Aşı Temini Projesi kapsamında ise yaban hayatına yönelik 225 bin kilometrekare alanda 3 yıl süreyle senede iki defa olmak üzere havadan aşılama çalışması gerçekleştirildi. Proje kapsamında gerçekleştirilen 7 kampanya döneminde 35 milyon aşılı yem uçaklardan kırsal ve ormanlık alanlara atıldı.

Yemlere dokunulmaması önem taşıyor

Bakanlık, bu yıl da aşılama çalışmaları kapsamında 2 milyon 640 bin doz oral kuduz aşısı alımı gerçekleştirdi.

Aşılama yapılacak iller

Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, sonbahar dönemi aşılama çalışmalarına Erzurum'dan başladı. Aşılama çalışması; Erzurum'un yanı sıra Sinop, Samsun, Amasya, Çorum, Yozgat, Tokat, Sivas, Nevşehir, Kayseri, Konya, Mersin, Niğde, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Ağrı, Kars, Ardahan, Erzincan ve Tunceli'de gerçekleştirilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)