İHA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Mannu Çanakkale’de" isimli animasyon filminin galasına katıldı.

Ersoy, burada, "Film sektörü konusunda ülkemiz çok ileri seviyelerde. Dünyada ABD’den sonra en çok film ihraç eden ülkeyiz." açıklamasında bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının destekleriyle hayata geçirilen “Mannu Çanakkale’de” animasyon filminin galasına katıldı.

Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) düzenlenen galaya aileler de çocuklarıyla birlikte filmi seyretmeye geldi.

Galada konuşan Bakan Ersoy, Türk film sektörünün ciddi gelişmeler kaydettiğini ve bu tarz filmleri Bakanlık olarak destekleyeceklerini vurguladı.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

Film sektörü konusunda ülkemiz çok ileri seviyelerde ve dünyada ABD’den sonra en çok film ihraç eden ülkeyiz. Türk film sektörü son zamanlarda özellikle animasyon teknolojilerinde ve prodüksiyonlarında da çok ciddi aşamalar kaydetti, bu da bizi sevindiriyor. Her yıl yeni animasyon filmlerini hayata geçiriyoruz. Galasını yaptığımız 'Mannu' çizgi filmimiz Çanakkale Alan Başkanlığımız ve TRT tarafından gerçekleştirildi. Fragmanı seyretme fırsatı buldum, özellikle prodüksiyon kalitesi çok hoşuma gitti. Son teknoloji bir prodüksiyon çalışması gerçekleşmiş. Türk film sektörünün gelmiş olduğu nokta beni ayrıca memnun etti. Biz de zaten bu tarz filmlerin Bakanlık tarafından desteklemesini geçmişte de yapıyorduk. Artık ileriki tarihlerde daha da artırarak, özellikle destek tutarlarını daha da artırarak bu tarz çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz. Bu filmin farklı özellikleri var. Çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren çizgi film ve filmler vasıtasıyla tarihimizi öğretmek, ayrıca o bölgelerimizi tanımalarını sağlamak, Çanakkale Savaşı’nın ruhunu gelecek nesillere aktarmak açısından çok anlamlı ve önemli.