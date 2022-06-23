Petrol
109.63
-0.38%
Euro
18.2932
0.08%
Dolar
17.367
0.08%
Altın
1.02
0.43%
Borsa
2551
0.30%
Bitcoin
363.215
1.89%
BTXN Coin
7.80
-4.05%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Kur korumalı hesaplar 992,1 milyar liraya çıktı

    Türk Lirası'nı korumak için getirilen Kur Korumalı mevduat ve katılım hesaplarındaki rakam 962,9 milyar liradan 992,1 milyar liraya çıktı.
    • 23.06.2022 - 17:28
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 17:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kur korumalı hesaplar 992,1 milyar liraya çıktı

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bültenini bugün yayınladı. Kur Korumalı Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarında biriken tutar arttı.

    BDDK verilerine göre; 17 Haziran ile biten haftada Kur Korumalı Türk Lirası mevduat ve katılma hesapları, 962,9 milyar liradan 992,1 milyar liraya çıktı.

    Kredi verileri

    ANKA'nın haberine göre, aynı haftada krediler 6 trilyon 351,1 milyar liradan 6 trilyon 304 milyar liraya gerilerken mevduat 6 trilyon 816,9 milyar liradan 6 trilyon 981,1 milyar liraya çıktı.

    Tüketici kredileri 890,3 milyar liradan 896,1 milyar liraya, bireysel kredi kartları 269,3 milyar liradan 268,6 milyar liraya geldi.

    Takipteki alacaklar 163,5 milyar liradan 162,8 liraya indi.

    krediler


    İlginizi Çekebilir

    Halit Ziya'nın Batılı anlamdaki romanı: Mai ve Siyah
    Kitap

    Halit Ziya'nın Batılı anlamdaki romanı: Mai ve Siyah

    Araba şirketinin hissesi günlük 300$ kazandırıyor!
    Tesla

    Araba şirketinin hissesi günlük 300$ kazandırıyor!

    Neslihan Atagül sahalara geri döndü! Mini eteğiyle spor keyfi...
    Medya

    Neslihan Atagül sahalara geri döndü! Mini eteğiyle spor keyfi...

    Görüş Bildir