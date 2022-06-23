Kur korumalı hesaplar 992,1 milyar liraya çıktı

Türk Lirası'nı korumak için getirilen Kur Korumalı mevduat ve katılım hesaplarındaki rakam 962,9 milyar liradan 992,1 milyar liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bültenini bugün yayınladı. Kur Korumalı Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarında biriken tutar arttı.

BDDK verilerine göre; 17 Haziran ile biten haftada Kur Korumalı Türk Lirası mevduat ve katılma hesapları, 962,9 milyar liradan 992,1 milyar liraya çıktı.

Kredi verileri

ANKA'nın haberine göre, aynı haftada krediler 6 trilyon 351,1 milyar liradan 6 trilyon 304 milyar liraya gerilerken mevduat 6 trilyon 816,9 milyar liradan 6 trilyon 981,1 milyar liraya çıktı.

Tüketici kredileri 890,3 milyar liradan 896,1 milyar liraya, bireysel kredi kartları 269,3 milyar liradan 268,6 milyar liraya geldi.

Takipteki alacaklar 163,5 milyar liradan 162,8 liraya indi.