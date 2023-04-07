Kur korumalı mevduat 1 trilyon 701 milyar 63 milyon liraya çıktı BDDK, dün itibarıyla yayınladığı haftalık bültenle bankacılık mevduatlarını ve kredi hacmini aktardı. Verilen bilgiler arasında kur korumalı mevduat tutarının bir haftada 28 milyar 330 milyon lira arttığı bilgisi de yer aldı.

ANKA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankalardaki kur korumalı mevduat tutarı, 31 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre 28 milyar 330 milyon lira artarak 1 trilyon 701 milyar 63 milyon liraya yükseldi.

Kur korumalı mevduat tutarı

Bankalardaki kur korumalı mevduat (KKM) tutarı da geçen hafta bir önceki haftaya göre 28 milyar 330 milyon lira artarak 1 trilyon 701 milyar 63 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık kredi hacmi 152 milyar 59 milyon lira arttı

BDDK tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 31 Mart itibarıyla 152 milyar 59 milyon lira artarak 8 trilyon 509 milyar 915 milyon liraya çıktı.

Toplam mevduat, 13 milyar 785 milyon lira artış gösterdi

Bankacılık sektöründeki bankalararası dahil toplam mevduat, geçen hafta 13 milyar 785 milyon lira atarak 9 trilyon 958 milyar 762 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredileri tutarı, 8 milyar 387 milyon lira yükseldi

Tüketici kredileri tutarı, 8 milyar 387 milyon lira artışla, 1 trilyon 272 milyar 213 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 391 milyar 877 milyon lirası konut, 64 milyar 537 milyon lirası taşıt ve 815 milyar 797 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Taksitli ticari kredilerin tutarı 24 milyar 133 milyon lira arttı

Geçen hafta, taksitli ticari kredilerin tutarı 24 milyar 133 milyon lira artarak, 1 trilyon 45 milyar 216 milyon liraya yükseldi.

Bireysel kredi kartı borçları ise 25 milyar 321 milyon lira

Bireysel kredi kartı borçları ise 25 milyar 321 milyon liralık bir artışla 577 milyar 35 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı borçlarının 288 milyar 994 milyon lirası taksitli, 288 milyar 40 milyon lirası taksitsiz oldu.