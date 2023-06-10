Kur korumalı mevduat 2,5 trilyon TL’yi geçti BDDK, haftalık bankacılık istatistiklerini aktardı. Verilerin içinde yer alan Kur Korumalı Mevduat artış gösterdi ancak daha önceki artış hızında bir yavaşlanma yaşandı.

AA

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları dolar/TL'yi dengelemek için getirilmişti. Ancak geçen hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) bankalara bir yazı göndererek hesap sisteminde değişikliğe gitmelerini istedi. Uygulamaya alınan bu karar hesaplardaki hızı azalttı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, KKM'nin büyüklüğü 2 Haziran haftasında kur korumalı mevduatlar 35 milyar TL artışla, 2,5 trilyon TL’yi geçti.

Merkez Bankası, geçen hafta bankalara gönderdiği yazıda “KKM’de önden ödemeli prim” uygulamasına son verilmesini istemişti.

1 Haziran’dan itibaren açılacak KKM hesaplarında prim ödemesi vade sonunda yapılabilecek. Prim ödemeleri TL olarak yapılacak.

Prim düzenlemesi ile 2 ayın en yavaş artışı yaşandı

Ancak KKM hesapları prim ödemesi uygulamasının sonlandırıldığı haftada TL bazında 2 ayın en yavaş artışını kaydetti.

Dolar bazında ise KKM hesapları 122,1 milyar dolara geriledi. KKM'de dolar bazlı düşüş 3,5 milyar dolar oldu. Dolar bazındaki gerileme kurlardaki değişiklik nedeniyle gerçekleşti.