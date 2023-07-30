Kur korumalı mevduat 3 trilyon lirayı aştı BDDK'nın bankacılık verilerine göre, dövizi yatay seviyeye getiren ve Türk Lirası'nı yaygınlaştırmayı önceleyen KKM'nin bugün geldiği noktada 3 trilyon lirayı aştığı bildirildi.

ensonhaber.com

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 21 Temmuz haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı.

Buna göre, 21 Temmuz haftasından kur korumalı mevduat (KKM) toplamı 111 milyar 630 milyon liralık artışla 3 trilyon 73 milyar 905 milyon liraya ulaştı.

Son verilerle beraber 28 hafta üst üste KKM hesaplarında yükseliş yaşandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayınladığı tebliğe göre, kur korumalı mevduatların zorunlu karşılık oranları artırıldı. Bu kararla Merkez Bankası, piyasada oluşan Türk Lirası likidite fazlasının, Türk Lirası zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekilmesini sağlamayı hedefledi.

Yüzde 15 oranında zorunlu karşılık

Bu kapsamda, vadeli Türk Lirası mevduata geçişi teşvik eden bir adım olarak, kur korumalı hesaplara yüzde 15 oranında zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü getirildi.