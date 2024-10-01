KKM bakiyesi yaklaşık 51,1 milyar dolara düştü Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma toplam stok bakiyesi ağustos ayında 6,1 milyar dolar geriledi. Açıklanan veriler, toplam KKM bakiyesinin yaklaşık 51,1 milyar dolar olduğuna işaret etti.

AA

Ekonomi yönetimi Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) azaltılması yönünde adımlar attıktan sonra hesaplardaki gerileme devam ediyor.

Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma toplam stok bakiyesi ağustosta 6,1 milyar dolar geriledi.

TL Kur Korumalı Mevduat stok bakiyesi de ağustosta 4 milyar lira azalışla 7,9 milyar liradan 3,9 milyar liraya düştü.

TOPLAM BAKİYE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesi yaklaşık 51,1 milyar dolar seviyesine geriledi.

DÖVİZ DÖNÜŞÜMLÜ KUR KORUMALI MEVDUAT

TCMB, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin ağustos ayı sonuçlarını yayınladı.

Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi ağustosta 6,1 milyar dolar gerileyerek 57,1 milyar dolardan 51 milyar dolara indi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 3,8 milyar dolar düşüşle 41,1 milyar dolardan 37,3 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 2,3 milyar dolar azalarak 16 milyar dolardan 13,7 milyar dolara geriledi.

TÜRK LİRASI KKM STOK BAKİYESİ

Türk Lirası KKM stok bakiyesi de ağustosta 4 milyar lira azalışla 7,9 milyar liradan 3,9 milyar liraya düştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)