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- Kur korumalı mevduat hesapları 1,4 trilyon lirayı aştı
Kur korumalı mevduat hesapları 1,4 trilyon lirayı aştı
BDDK'nın haftalık istatistiklerine göre, Kur Korumalı Mevduat hesapları 1 trilyon 474 milyar 441 milyon liraya çıktı.
- 17.11.2022 - 16:46
- Güncelleme : 17.11.2022 - 16:53
Geçen yılın aralık ayında devreye giren Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının ana amacı, dövizin yanı sıra liralaşmayı artırmak.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 11 Kasım’da biten haftaya ilişkin haftalık bankacılık sektörü verilerini bugün yayınladı.
BDDK, 11 Kasım’da biten haftaya ilişkin haftalık bankacılık sektörü verileri içinde kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesaplarında biriken tutarı açıklandı.
KKM bir haftada 981 milyon lira arttı
KKM hesapları geçen hafta, 981 milyon lira artışla 1 trilyon 473 milyar 460 milyon liradan 1 trilyon 474 milyar 441 milyon liraya yükseldi.