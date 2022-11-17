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Kur korumalı mevduat hesapları 1,4 trilyon lirayı aştı

Kur korumalı mevduat hesapları 1,4 trilyon lirayı aştı

BDDK'nın haftalık istatistiklerine göre, Kur Korumalı Mevduat hesapları 1 trilyon 474 milyar 441 milyon liraya çıktı.