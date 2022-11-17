Petrol
91.86
-1.08%
Euro
19.2176
-0.60%
Dolar
18.6149
0.14%
Altın
1.051
-0.77%
Borsa
4526
-3.06%
Bitcoin
315.080
0.05%
BTXN Coin
6.57
-5.19%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Bulutlu 16 C

    Kur korumalı mevduat hesapları 1,4 trilyon lirayı aştı

    BDDK'nın haftalık istatistiklerine göre, Kur Korumalı Mevduat hesapları 1 trilyon 474 milyar 441 milyon liraya çıktı.
    • 17.11.2022 - 16:46
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 16:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kur korumalı mevduat hesapları 1,4 trilyon lirayı aştı

    Geçen yılın aralık ayında devreye giren Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının ana amacı, dövizin yanı sıra liralaşmayı artırmak.

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 11 Kasım’da biten haftaya ilişkin haftalık bankacılık sektörü verilerini bugün yayınladı.

    BDDK, 11 Kasım’da biten haftaya ilişkin haftalık bankacılık sektörü verileri içinde kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesaplarında biriken tutarı açıklandı.

    KKM bir haftada 981 milyon lira arttı

    KKM hesapları geçen hafta, 981 milyon lira artışla 1 trilyon 473 milyar 460 milyon liradan 1 trilyon 474 milyar 441 milyon liraya yükseldi.

    Kur korumalı mevduat hesapları 1,4 trilyon lirayı aştı #1


    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!
    Advertorial

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!

    Bursa'da yanında yaşanan kazayı umursadı
    3. Sayfa

    Bursa'da yanında yaşanan kazayı umursadı

    DOLAR KURU I 17 Kasım 2022 Perşembe dolar ve euro ne kadar?
    Gündem

    DOLAR KURU I 17 Kasım 2022 Perşembe dolar ve euro ne kadar?

    Görüş Bildir