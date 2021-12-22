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Kur korumalı mevduat için ilk rakam belli oldu

Kur korumalı mevduat için ilk rakam belli oldu

Kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduatlar için kullanılacak dolar/TL kuru, bugün alış için 12,3480 olarak belirlendi.