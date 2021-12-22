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- Kur korumalı mevduat için ilk rakam belli oldu
Kur korumalı mevduat için ilk rakam belli oldu
Kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduatlar için kullanılacak dolar/TL kuru, bugün alış için 12,3480 olarak belirlendi.
- AA & Ensonhaber
- 22.12.2021 - 11:17
- Güncelleme : 22.12.2021 - 11:40
Türkiye'nin dövize karşı uygulamaya koyduğu yeni model Türk Lirası'na değer kazandırmaya başladı.
Dolar/TL kurunda sert düşüşler yaşanırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), kur Korumalı Türk Lirası vadeli vevduatlar için kullanılacak kurları açıklamaya başladı.
İLK DOLAR ALIŞ FİYATI 12,34
Bugün açıklanan ilk rakam alışta 12,3480, satışta 12,3702 oldu.
Hazine, kur farkı hesaplamaları için Merkez Bankası'nın her gün saat 11:00’de USD döviz alış kuru yayınlayacağını duyurmuştu.