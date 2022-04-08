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Kur korumalı mevduatta şirketlere tarih verildi

Kur korumalı mevduatta şirketlere tarih verildi

Kur korumalı mevduat sistemine dahil olacak şirket ve tüzel kişilikler için sınır tarihin 31 Mart 2022 olarak belirlenmesine ilişkin tebliğ, Resmi Gazete’de yayınlandı.