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    Kur korumalı mevduatta şirketlere tarih verildi

    Kur korumalı mevduat sistemine dahil olacak şirket ve tüzel kişilikler için sınır tarihin 31 Mart 2022 olarak belirlenmesine ilişkin tebliğ, Resmi Gazete’de yayınlandı.
    • İHA
    • 08.04.2022 - 08:03
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 08:20
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    Kur korumalı mevduatta şirketlere tarih verildi

    Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayınlandı.

    31 Mart'tan önce mevduatı olana başvuru imkanı

    Buna göre Yurt içi yerleşik tüzel kişiler 31 Aralık 2021 ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında herhangi bir tarihte bankalarda bulunan dolar, euro veya sterlin hesaplarını kur korumalı mevduat sistemine dahil edebilecek.


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