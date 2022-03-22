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    Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik

    Kur korumalı mevduat sisteminde yapılan değişiklikle sisteme dahil olan TL mevduat ve katılım hesaplarına yenileme imkanı getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 00:23
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 00:24
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    Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik

    Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik yapıldığı açıklandı.

    Uygulama başlarken 21 Aralık 2021 tarihinde mevcut olan dolar, euro ve sterlin hesaplarının sisteme dahil olmasına imkan sağlanmıştı. Yeni kararla bu tarih 31 Aralık 2021 olarak belirlendi.

    TL MEVDUAT VE KATILIM HESAPLARINA VADE SONUNDA YENİLEME İMKANI

    Düzenlemeye eklenen yeni hükümle kur korumalı mevduat için Merkez Bankası'nın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde komisyon ve masraf ödenebilmesine imkan sağlandı.

    Kur korumalı mevduat sistemine dahil olanlara bir defaya mahsus destek ödenmesi hükmü de değişti. Sisteme dahil olan TL mevduat ve katılım hesaplarına vade sonunda yenileme imkanı getirildi.


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