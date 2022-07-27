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    Kur korumalı mevduata dahil olan şirketlerin vergi avantajı süresi uzatıldı

    Kur korumalı mevduata dahil olan şirketlerin vergi avantajı süresi uzatıldı

    Kur korumalı mevduat sistemine dahil olan şirketlere sağlanan faiz, kâr payı ve kur kazancı muafiyeti getiren vergi avantajında sürenin uzatıldığı açıklandı.
    • 27.07.2022 - 08:37
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 09:28
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    Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz karşısında Türk Lirası'nın değerini korumak için gündeme getirilen Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemine önce bireyler katılım gösterirken, daha sonra sistem şirketlerin de kullanımına açılmıştı.

    Sisteme göre tasarruftaki döviz ve altın varlıklar Türk Lirası'na çevrilerek üçer aylık periyodlarla kamu bankalarına yatırılacak ve dövizin artışına karşı verilen kazançla birikim korunacaktı. Vatandaşın büyük ilgi gösterdiği sisteme şirketlerin de dahil edilmesi ile mevduat oranı artırıldı.

    Kur korumalı mevduat sisteminde şirketlere avantaj sağlandı

    Sağlanan avantaja göre, şirketler, 30 Haziran tarihli bilançolarında yer alan dövizi yıl sonuna kadar Kur Korumalı Mevduat sistemine dahil ederse vergi avantajı kullanacak ve bu işlemden kaynaklanan faiz, kâr payı ve kur kazancı için vergi ödemeyecek.

    Kur korumalı mevduata dahil olan şirketlerin vergi avantajı süresi uzatıldı #1

    Karar Resmi Gazete'de yayınlandı

    İHA'nın haberine göre, konu ile ilgili karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.


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