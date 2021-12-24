Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur korumalı vadeli mevduatta limit olmayacak

Kur korumalı mevduata ilişkin yeni duyuru yayınlandı. Buna göre kur korumalı TL vadeli mevduatta uygulamadan birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak ve alt-üst limit olmayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatlara ve Katılma Hesaplarına İlişkin Uygulama Esasları Hakkında basın açıklaması yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatlarına ilişkin, "Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler faydalanabilecek olup, uygulamadan birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak ve alt/üst limit olmayacaktır." açıklamasında bulundu.

AZAMİ FAİZ ORANI İSE ASGARİ FAİZ ORANININ EN FAZLA 300 BAZ PUAN ÜSTÜNDE OLACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre, kur korumalı TL mevduatlara bankalarca uygulanacak azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en fazla 300 baz puan üstünde belirlenebilecek.

Bankaların, kur korumalı TL mevduatlara uygulayacağı asgari faiz oranı, TCMB'nin belirlediği bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olmayacak.









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