Kur Korumalı Mevduat'a zorunlu karşılık planlanıyor
AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün artırımının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları alındığını belirtti.

Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarının Korumalı Mevduat (KKM) hesapları için artırabileceği ihtimali gündeme geldi.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) karar metnindeki sinyaller varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Seçici kredi sıkılaştırma kararları alındı

PPK metninden anlaşılana göre, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek ve yurt içi talebi dengeleyecek seçici kredi sıkılaştırma kararları alındı.

Zorunlu karşılık oranlarının KKM hesapları için artırılması bekleniyor

Buna göre, miktarsal sıkılaştırma kapsamında, KKM ödemeleri kaynaklı piyasadaki likidite fazlasının zorunlu karşılıklarla çekilebileceği beklentisi öne çıktı.

Seçici bir anlayışla, zorunlu karşılık oranlarının KKM hesapları için artırılarak bu yolla oluşacak likidite fazlasının sterilize edilebileceği öngörülüyor.

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