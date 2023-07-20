Kur Korumalı Mevduat'a zorunlu karşılık planlanıyor Merkez Bankası, bugün politika faizini yüzde 15'ten yüzde 17,5'e artırmasının ardından karar metnindeki amaçları doğrultusunda adımlar attı. Kur Korumalı Mevduat'a zorunlu karşılık getirilmesi planladığını duyurdu.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün faiz artırımının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları alındığını belirtti.

Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarının Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları için artırabileceği ihtimali gündeme geldi.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) karar metnindeki sinyaller varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Seçici kredi sıkılaştırma kararları alındı

PPK metninden anlaşılana göre, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek ve yurt içi talebi dengeleyecek seçici kredi sıkılaştırma kararları alındı.

Zorunlu karşılık oranlarının KKM hesapları için artırılması bekleniyor

Buna göre, miktarsal sıkılaştırma kapsamında, KKM ödemeleri kaynaklı piyasadaki likidite fazlasının zorunlu karşılıklarla çekilebileceği beklentisi öne çıktı.

Seçici bir anlayışla, zorunlu karşılık oranlarının KKM hesapları için artırılarak bu yolla oluşacak likidite fazlasının sterilize edilebileceği öngörülüyor.