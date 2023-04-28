Kur korumalı mevduatlar 100 milyar doları aştı BDDK verilerinin TCMB kurlarına dönüşerek elde edilen Kur Korumalı Mevduat ilk kez 100 milyar doların üzerini gördü.

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Kur Korumalı Mevduat (KKM) döviz ve altın mevduatın Türk Lirasına çevrilerek, dövizdeki artışa karşı korunmasını sağladığı için büyük ilgi gördü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verilerine göre KKM)21 Nisan haftasında 89,2 milyar TL artışla 1,98 trilyon TL ile yeni rekor seviyesine yükseldi.

Dolar cinsinden bakıldığında ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kurlarıyla yapılan hesaplamaya göre kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 102,2 milyar dolar oldu.

Diğer bankacılık verileri

20 Nisan ile biten haftayı kapsayan BDDK verilerine göre, aynı haftada krediler 8 trilyon 751,2 milyar TL'den 8 trilyon 777,1 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 10 trilyon 307 milyar TL'den 10 trilyon 266,3 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 298,1 milyar TL'den 1 trilyon 298,4 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 599 milyar TL'den 604,6 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar 160,7 milyar TL'den 161,3 milyar TL'ye çıktı.