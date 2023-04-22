Kur korumalı mevduatta artış sürüyor BDDK verilerine göre, bankalardaki toplam kur korumalı mevduat miktarı geçen hafta 113 milyar 754 milyon lira artarak, 1 trilyon 890 milyar 584 milyon liraya çıktı.

ANKA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık bankacılık verilerini paylaştı.

BDDK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre bankacılık sektöründeki hareketlilik söyle:

Bankaların takipteki alacakları geçen hafta 1 milyar 632 milyon lira artarak 160 milyar 675 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 132 milyar 850 milyon lira artarak 8 trilyon 751 milyar 293 milyon liraya çıktı.

Tüketici kredileri

Tüketici kredileri tutarı 18 milyar 64 milyon lira artışla 1 trilyon 298 milyar 144 milyon liraya yükseldi. Kredilerin 402 milyar 697 milyon lirası konut, 68 milyar 790 milyon lirası taşıt ve 826 milyar 656 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Taksitli ticari kredi ve kurumsal kredi kartları tutarı 271 milyar 734 milyon lira artarak 1 trilyon 352 milyar 457 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları 21 milyar 999 milyon lira azalarak 599 milyar 27 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 310 milyar 356 milyon lirası taksitli, 288 milyar 670 milyon lirası taksitsiz oldu.

Kur korumalı mevduat

Bankalardaki toplam kur korumalı mevduat miktarı geçen hafta 113 milyar 754 milyon lira artarak, 1 trilyon 890 milyar 584 milyon liraya çıktı.

TCMB brüt döviz rezervleri ise 920 milyon dolar artışla 69 milyar 411 milyon dolara çıktı.

TCMB altın rezervleri 493 milyon dolar azalarak 52 milyar 612 milyon dolardan 52 milyar 119 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 14 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 428 milyon dolar artışla 121 milyar 103 milyon dolardan 121 milyar 531 milyon dolara yükseldi.