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- Kur korumalı mevduatta kurumlara vergi istisnası teklifi Komisyon'da kabul edildi
Kur korumalı mevduatta kurumlara vergi istisnası teklifi Komisyon'da kabul edildi
Yabancı para ve altınlarını Türk lirasına çeviren kurumlara vergi istisnası getiren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
- AA
- 17.01.2022 - 19:34
- Güncelleme : 17.01.2022 - 19:58
Yabancı para ve altınlarını Türk lirasına çeviren kurumlara vergi istisnası getiren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
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