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    Kur korumalı mevduatta kurumlara vergi istisnası teklifi Komisyon'da kabul edildi

    Yabancı para ve altınlarını Türk lirasına çeviren kurumlara vergi istisnası getiren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
    • AA
    • 17.01.2022 - 19:34
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 19:58
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    Kur korumalı mevduatta kurumlara vergi istisnası teklifi Komisyon'da kabul edildi

    Yabancı para ve altınlarını Türk lirasına çeviren kurumlara vergi istisnası getiren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

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