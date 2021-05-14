Kuraklık, arıcılığı ve bal üretimi de etkiliyor

Denizli’de istenilen yağışların olmaması, havanın aşırı ısınması ve rüzgarların artmasıyla birlikte doğada açan çiçekler kısa sürede kuruyunca arıcılık da olumsuz etkilendi.

Kovandan çıkan arılar kuraklık nedeniyle polen ve nektar bulmakta zorlanınca arı varlığı ve bal üretimi de sıkıntıya giriyor.

Denizli’de istenilen bahar yağışlarının olmaması, havanın bir anda aşırı ısınması ve rüzgarın etkisiyle doğadaki çiçekler tam açamadı. Açan çiçekler de kuraklık nedeniyle kuruyup yok olup gitti. Yaşanan bu sıkıntı tarım alanlarından sonra arıcılara da sıçradı. Kovanından çıkan ancak yeteri kadar polen ve nektar toplayamayan arılar aç kalmaya başladı, buna bağlı olarak bal üretiminde de düşüş yaşandı.

MAYIS YAĞMURLARI BEKLENİYOR

Denizli Arı Birliği Başkanı Nihat Çomak mayıs yağmurlarını sabırsızlıkla beklediklerini, yağışlar olmazsa çok kötü bir dönemin yaşanacağını söyledi.

Çomak, “Arılar tabiatta bulunan bitkilerin polen ve nektarından faydalanmak suretiyle geçimini sağlayan ve bu yolla tarımsal üretime katkı sunan faydalı böceklerdir. Son yıllarda kuraklık, sıcaklık ve eser rüzgârlar maalesef arı faaliyetlerini ve tarımsal üretimi de olumsuz yönde etkilediğini açıkça görmekteyiz. Eğer tabiatta arıların faydalanacağı yeterli nektar ve polen kaynağı bulunmaz ise bu tarım içinde arıcılık faaliyetleri içinde geleceği gerçekten kötü görmemizi sağlayacak veya bizi karamsarlığa sevk edecek bir faaliyet olarak düşünmekteyiz. Şu anda arılara baktık. Genelde kuraklığın etkisini görmekteyiz.





POLEN VE NEKTARIN GELECEĞİ YAĞMURA BAĞLI

Eğer bu günlerde yeni bir yağmur yağmazsa, tabiattaki bitkilerin gerçekten gelişmesi tazelenmezse hem polen hem de nektar bakımından kötü bir sezonun içerisine giriyoruz. İlimizde yaklaşık 150 bin civarında kovan mevcudu bulunmakta. Ülkemizde sahip olduğumuz kovan sayısı itibariyle 20’nci-21’inci sıralardayız. 1.500-2 bin ton civarında bal üretimimiz var. Ama iklim şartları böyle giderse hem arıcılığımıza hem de tarımımıza zarar vereceğini düşünmekteyim. Temennimiz ve beklentimiz gökten rahmet, topraktan bereket ve gönlümüzden merhametin eksilmemesi.” dedi.