Küresel iklim değişiklikleri, arıların doğal yaşam döngüsünü etkiledi. Mevsim dışı sıcaklıklar arı ölümlerine yol açınca bal üretimi de yarıya yakın azaldı.

Yazın yaşanan sıcaklar, toprağı yerinden sürükleyerek atan seller kuraklığa neden oldu. Kuraklığın etkisi de arıcıları vurdu. Yıllar içerisinde azalan bal rekoltesi, bu yıl da yaklaşık yüzde 50 düştü.

KOVAN BAŞI VERİM 25'TEN 13 KİLOYA DÜŞTÜ

İstanbul Bal Üreticileri Birliği Kurucu Başkanı Yalçın Sezer, 20 yıl önce kovan başı verimin 25 kilogram olduğunu belirtirken, Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre ise şu an kovan başı verim 13 kilo olarak açıklandı.

SON 4 YILDIR YILLIK ÜRETİM 106 TOPDAN 60 TONA GERİLEDİ

Arıcılar, her yıl yaşanan kayıplar nedeniyle ülkede bal üretiminin ciddi oranda azaldığını kaydetti. Son 4 yıldır yıllık 106 ton ürün elde eden arıcılar, bu yıl 60 ton ürün elde etti.

KULLANILAN İLAÇLARIN SAHTE ÇIKMASI DA ARI ÖLÜMLERİNİ ARTIRDI

Arıcılar, kış aylarının sıcak geçmesi sebebiyle arı ölümlerinin çok yaşandığını, düşük koloniyle birlikte verimin azaldığını söyledi. Diğer yandan arıcıların kullandıkları ilaçlar sahte olunca da arı ölümleri de kendini gösterdi.

Kuraklık bal üretimini olumsuz etkiledi VİDEO



"SANAYİLEŞME VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ DOĞAYI ETKİLİYOR"

Bal üretiminin her geçen yıl düştüğünü belirten Sezer, "Yağışların azalması bitkilerin zamanında polen kaynağı olarak kullanılmasını engelliyor. Bunun dışında, sanayileşme, çevre kirliliği de büyük etkenlerden biri. Arıların bu iklimsel yapıya adaptasyon yeteneğinin az olması dolayısıyla verimin düşmesine neden oluyor. Son dönemlerde ülkemizin genelinde arıcılık ile ilgili artan merak aynı zamanda bu merakı dikkate alan birtakım yan sanayicilerin ortaya çıkmasına neden oldu. Arıcıların kullandıkları ilaçları sahte anlamda üreten ve dolayısıyla arılarda kullandığımızda, arıları ölüme götüren bazı ilaçların gün yüzüne çıkmasıyla beraber arı ölümleri de ciddi anlamda kendini gösterdi. Sel afetleri, yangınlar, yıldırım düşmeleri bunlar da arıcılıkta ciddi anlamda verim kaybının ortaya çıkmasına neden oldu.





"BU YIL 60 BİN TON BAL ÜRETECEĞİZ"

Bu yıl da yaklaşık olarak yağışların azalması iklimlerin değişmesi nedeniyle yaklaşık 60 bin ton bal üretileceğini düşünüyoruz. Arıcılık artık yapılmayacak meslek haline geldi. Dolayısıyla desteklenmesi son derece önemli." dedi.

"10 KOVAN ARIM ÖLDÜ"

İstanbul Esenler'de 15 yıldır arıcılık yapan Fikret Aslan, yaklaşık 10 kovanında 3 bin arısının öldüğünü belirtti.

Fikret Aslan, "Yaklaşık 10 kovan arım var. Hepsi ziyan oldu. Neden öldüklerini bilmiyorum. Toplu halde ölmüşler. İlacını veriyoruz bakımını yapıyoruz. Bu nedenle bal verimi de düştü. Bu sene kazanamıyoruz. Geçen sene daha çok kazanmıştık." diye konuştu.

"YANLIŞ İLAÇLAR ARILARI VURDU"

50 yıldır arıcılık yapan Selahattin Sünnetçi ise, "Bazı hava olayları çok etkili oldu. Ama yalnızca hava olayları değil yanlış ilaçlar da arıları öldürdü. Son 2 yıldır verim olarak bir şey kazanamadık yine ölüm olayları oldu, bir kısmını kurtarmaya çalıştık." dedi.