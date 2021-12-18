Kuraklık buğday rekoltesi düşünce un fiyatları arttı

Un fiyatlarının artmasına yurt genelinde yazın yaşanan kuraklığın neden olduğunu aktaran Denizli Zahireciler Odası Başkanı Eşme, yaşanan kaybın yüzde 70'e vardığını aktardı.

Denizli Zahireciler Odası Başkanı Himmet Eşme, yaz aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle buğday rekoltesinde düşüş yaşandığını ve bunun da fiyatlara yansıdığını belirtti.

"BUĞDAY REKOLTESİ YÜZDE 70 DÜŞTÜ"

Yaz aylarında yaşanan aşırı sıcak ve kurak hava nedeniyle Denizli’de olduğu gibi tüm Türkiye’de buğday rekoltesinde yüzde 70 oranında düşüş yaşandı.

“25 KİLOGRAMLIK ÇUVALLARDA 95 LİRADAN SATILAN EKMEKLİK UNUN 180 LİRA OLDU”

Yazın 25 kilogramlık çuvallarda 95 liradan satılan ekmeklik unun bugün 180 liradan satıldığına dikkat çeken Başkan Eşme, “Yazın kuraklıktan dolayı buğdaylarımız olmadı. Şu anda vatandaşlarımız her gelişinde biz tepki alıyoruz. Fiyatları biz artırıyor gibi görüyorlar. Fakat gerçekten buğday rekoltesi düşük olduğu için vatandaş bunu bilmiyor. Her gelen 'zammı siz yapıyorsunuz' diye bize uyarı yapıyorlar. Bize kızarak gelmeyesiyle dükkandan çıkıp gidiyor.





50 KİLOGRAM UNUN FİYATI 220 LİRADAN 400 LİRAYA ÇIKTI

Ekmek fiyatları 2,5 lira olduğu zaman 50 kilogram unun fiyatı 220 lira idi. Şu an 400 lira civarında 50 kilo unun maliyeti. Yılbaşında tekrar ekmek fiyatını güncelleneceğini tahmin ediyorum. Şu anki un fiyatı 25 kilo un ortalama 180 lira. Unun kilogramı 7-8 liraya geliyor gerçekten zor bir durumdayız.





İTHALAT YAPILMALI

Şu anda devletimizin dıştan ithalat yapması gerekiyor. Buğdayları temin edip ekmek fiyatı ve unun fiyatını düşünmesi gerekiyor.” dedi.