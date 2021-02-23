Kuraklıkla mücadele için su kullanımında önlem alınmalı

Yüksek su kullanan tesislerin büyük bir çoğunluğunun su kaynaklarının sınırlı olduğu Marmara Bölgesi'nde olmasına dikkat çekilerek, kuraklıkla mücadele için önlemlerin artırılması öneriliyor.

Suyun kullanılıp atılmasındansa, bu suların tekrar kullanılmasının hayati önem taşıdığını söyleyen uzmanlar, bunu "endüstriyel suların tekrar kullanılması sistemi" olarak adlandırıyor.

DÜNYA SUSUZLUK TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA

Verilen bilgilere göre, aralık ayında İstanbul'daki barajların su seviyesi yüzde 21'in altına gerilerken ocak ayında yaşanan yağışlarla birlikte barajlardaki su oranı yüzde 40'ın üzerinde doluluk oranına ulaştı. Ancak bu seviye riskin hala bitmediğinin göstergesi. Dünyanın birçok bölgesinde yaşanan kuraklık ve su taşkınlarına bağlı olarak bu bölgelerde kriz seviyesinde susuzluğun yaşanacağı da artık bilinen bir gerçek.

Türkiye'de 2018 yılı itibarıyla temin edilen suyun yüzde 71,4'ü tarımsal sulamada, yüzde 18,3'ü sanayide kullanıldığı bildirilirken, yüzde 10,2'sini ise içme ve kullanma suyu olarak tüketildiği de ayrıca belirtiliyor.



ENDÜSTRİDEKİ SU KULLANIMI DA ÖNEMLİ

Tüm dünyayı etkileyen kuraklık ve su taşkınlarına bağlı olarak su kullanımına ilişkin acil çözümlerin önemi her geçen gün artıyor. Suyun transferi sırasında yaşanan kayıpların yanı sıra endüstrideki su kullanımında yaşanan kayıplar da aynı derecede önem taşıyor.

"ATIL SULAR ARITILARAK TEKRAR KULLANILMALI"

Endüstriyel üretimde su kullanımının azaltılmasının su krizini önlemek için büyük öneme sahip olduğunu belirten konunun uzmanı Burak Gürkan, atık suların arıtılarak tesis içinde tekrar kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

“SU TARIMSAL SULAMADAN SONRA EN ÇOK SANAYİDE KULLANILIYOR”

Tarımsal sulamadan sonra suyun en çok suyun tüketildiği endüstride yaşanan kayıplara dikkat çeken Burak Gürkan, “Hem enerji hem suyun kendi maliyeti olarak konuyu ele aldığımızda endüstride suyun kullanılıp atılmasındansa, bu suların tekrar kullanılması hayati önem taşıyor. Biz buna ‘endüstriyel suların tekrar kullanılması sistemi' diyoruz. Endüstriyel suların tekrar kullanılması ile sanayide kullanılan su miktarını çok büyük ölçekte azaltabiliriz. Grundfos olarak, odaklandığımız alanlardan biri de bu. Burada çok kısa zamanda çok hızlı yol alabileceğimizi, suların yeniden arıtılarak doğru şekilde koşullandırılıp tekrar kullanılabileceğini ve önemli ölçüde su tasarrufu sağlayabileceğimizi görüyoruz. Bu sebeple tüm dünyada gerçekleştirdiğimiz çok büyük projeler ve önemli teknolojik yatırımlar var. Bu konuda endüstriyel tesislere yardım etmek için elimizden geleni yapmaya hazırız.” dedi.

“ENDÜSTRİYEL SULAR TEKRAR KULLANILMALI”

Endüstriyel suların tekrar kullanılması gerektiğine vurgu yapan Gürkan, “Ülkemizde sanayi sektörleri arasında kaybedilen su miktarının en yüksek olduğu üç sektör; gıda, tekstil ve kimyasal ürünlerin imalatı olarak karşımıza çıkıyor. Bu sektörlerdeki yüksek su kullanımı, tesislerin büyük bir çoğunluğunun su kaynaklarının sınırlı olduğu Marmara Bölgesi'nde olması, su kaynakları üzerinde çok büyük baskıya neden oluyor.” şeklinde konuştu.