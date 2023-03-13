Kuraklıktan etkilenen Narlı Ovası'na tohum desteği 80 bin dekar arazide çiftçilere yağlık ayçiçeği ve nohut olmak üzere sulanmadan yetişebilen veya kuraklıktan kaçabilen ürünleri içeren yüzde 75'i hibe, tohum desteği sunuluyor.

Kahramanmaraş kuraklıktan etkilenen illerin başında yer aldı.

Kahramanmaraş'ta depremin merkez üssü olan Pazarcık ilçesinde bulunan Narlı Ovası kuraklıktan etkilendi.

Türkiye'nin önemli tarım ürünlerinin yetiştiği Narlı Ovası'nı besleyen Kartalkaya Barajı'nda kuraklığın etkilerinin görülüyor.

Depremin verdiği ilçede yer alan ovanın tekrar yeşerebilmesi için yetkililer harekete geçti.

Narlı Ovası'na tohum desteği

Narlı Ovası'nda tarımsal üretimin sürmesi için çiftçiye Tarım ve Orman Bakanlığınca tohum desteği sunulacak.

120 bin dekar arazide kışlık hububat

Çalışma kapsamında, 120 bin dekar arazide kışlık hububat, 80 bin dekar arazide de yazlık ürün yetiştirilen ovada, bu yıl yağış miktarının düşük olması nedeniyle çiftçiye tohum desteği sağlanacak.

"Depremler tarım faaliytelerini etkiledi"

Tarım İşletmeleri Genel Müdürü (TİGEM) Dr. Hasan Gezginç, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin tarımsal faaliyetleri de etkilediğini belirtti.

4 bin ton yem dağıtıldı

Çiftçiye her türlü tarımsal desteği sunduklarını, hatta bu destekleri kapılarına götürdüklerini ifade eden Gezginç, Bakanlık olarak depremin ilk gününden itibaren 4 bin ton yem dağıttıklarını söyledi.

"Bakanlığımız bu proje ile Kahramanmaraş'a 21 milyon liralık kaynak ayırmayı planlıyor"

Narlı Ovası'nı besleyen Kartalkaya Barajı'nda ciddi kuraklık görüldüğünü dile getiren Gezginç, şöyle konuştu:

Yetiştiricilik döneminde yağışların yetersiz olması sebebiyle beklediğimiz doluluğa ulaşamadık. 200 bin dekar arazinin aşağı yukarı 120 bin dekarına kışlık ürün yani tahıl hububat ekildiğini biliyoruz. 80 bin dekar araziye de yazlık ürün ekildiğini incelemelerimiz sonucu gördük. 80 bin dekar araziye yazlık ürün olarak su verme şansımızın olmadığı kanaatindeyiz. Bundan sonraki yağışların şiddeti, sıklığı bunu etkileyecektir ama uzun yıllar verilerine göre yazlık ürünlere su verme şansımız yok.

"Hayatın normalleşmesine büyük katkı"

80 bin dekar arazide çiftçilerimize yüzde 75'i hibe, tohum desteği sunuyoruz. Bunlar genellikle yağlık ayçiçeği ve nohut olmak üzere sulanmadan yetişebilen veya kuraklıktan kaçabilen ürünleri içermekte. Böylece çiftçilerimize destek vermiş, çiftçilerimizi üretimden uzaklaştırmamış olacağız. Hem de hayatın normalleşmesine büyük katkı sağlamış olacağız. Bakanlığımız sadece bu proje çerçevesinde Kahramanmaraş'a 21 milyon liralık kaynak ayırmayı planlıyor.

80 bin dekar arazinin 40 bin dekarına yağlık ayçiçeği, 30 bin dekarına nohut, geriye kalanına da yem bezelyesi ekimi düşünülüyor.

Meyve ve sebze fidesi desteği

Gezginç, kırsala göç edenlere de meyve ve sebze fidesi desteği sağlamayı planladıklarını anlatarak, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak her zaman depremzede çiftçi ve vatandaşların yanında olmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.