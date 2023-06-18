Kurban Bayramı alışverişinden beklenti: 100 milyar dolar

Bu yıl Kurban Bayramı'nın okulların yaz tatiline denk gelmesi ve 9 günlük tatil ilan edilmesiyle dolayısı ile planlar daha kapsamlı yapıldı.
Kurban Bayramı hazırlıkları, harcamaları da artırdı.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın Kurban Bayramı'na hazır olduğunu bildirerek, ciro beklentilerini ortaya koydu.
Palandöken, esnafın tatil ve bayram alışverişlerinden umutlu olduğunu belirterek, "Bu bayram yapılacak harcamalarla piyasaya yaklaşık 90-100 milyar lira girmesi bekleniyor." ifadesini kullandı.
"Esnaf bayram alışverişinden umutlu"
Bayram tatilinin yaz sezonuna denk gelmesiyle esnafın tatil ve bayram alışverişlerinden umutlu olduğunu belirten Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:
Bu bayram yapılacak harcamalarla piyasaya yaklaşık 90-100 milyar lira girmesi bekleniyor. Dolayısıyla her sektörde karınca kararınca bir hareketlilik olacağını öngörüyoruz.
"Seyahat harcamalarının piyasaları hareketlendirdi"
Palandöken, Kurban Bayramı öncesi piyasaların hareketlenmesinin esnaf ve sanatkar açısından sevindirici olduğunu belirterek, bayrama sayılı günler kala vatandaşların seyahat harcamalarının piyasaları hareketlendirdiğini vurguladı.
"Merdiven altı ürünlere dikkat"
Vatandaşların bayram alışverişi yaparken güvenilir mahalle esnafını tercih etmeleri gerektiğine dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:
Son dönemde enflasyona bağlı olarak gıda ürünlerindeki fiyat artışı merdivenaltı fırsatçılarına gün doğuruyor. Hangi koşullarda üretildiği bilinmeyen, hijyenden uzak merdiven altı ürünler insan sağlığını hiçe sayıyor. Şekerin, yağın, unun, fıstığın, cevizin kilogram fiyatı belliyken kimse maliyetinin altında baklava satamaz. Ev yapımı diye maliyetinin altındaki fiyatlara satılan baklava ve böreklerden uzak durulmalı. Özellikle de yol kenarında araç arkalarında satılan tatlı, şeker, çikolata gibi yıkamadan yenebilen ürünlere dikkat edilmeli. Öte yandan fason kıyafetlere, taklit kozmetik ürünlerine itibar edilmemeli. Vatandaşlarımız kaliteli ve güvenli bir alışveriş için mahalle esnafını tercih etmeli. Çünkü Ahilik kültürü ile yetişen mahalle esnafımız kendi yemediğini yedirmez, giymediğini giydirmez.