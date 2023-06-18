Kurban Bayramı alışverişinden beklenti: 100 milyar dolar Önümüzdeki Kurban Bayramı, dost akraba ziyaretleriyle geçerken, yapılacak hazırlıklar açısından aynı zamanda alışverişi de tetikleyecek.

AA

Bu yıl Kurban Bayramı'nın okulların yaz tatiline denk gelmesi ve 9 günlük tatil ilan edilmesiyle dolayısı ile planlar daha kapsamlı yapıldı.

Kurban Bayramı hazırlıkları, harcamaları da artırdı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın Kurban Bayramı'na hazır olduğunu bildirerek, ciro beklentilerini ortaya koydu.

Palandöken, esnafın tatil ve bayram alışverişlerinden umutlu olduğunu belirterek, "Bu bayram yapılacak harcamalarla piyasaya yaklaşık 90-100 milyar lira girmesi bekleniyor." ifadesini kullandı.

"Esnaf bayram alışverişinden umutlu"

Bayram tatilinin yaz sezonuna denk gelmesiyle esnafın tatil ve bayram alışverişlerinden umutlu olduğunu belirten Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

Bu bayram yapılacak harcamalarla piyasaya yaklaşık 90-100 milyar lira girmesi bekleniyor. Dolayısıyla her sektörde karınca kararınca bir hareketlilik olacağını öngörüyoruz.

"Seyahat harcamalarının piyasaları hareketlendirdi"

Palandöken, Kurban Bayramı öncesi piyasaların hareketlenmesinin esnaf ve sanatkar açısından sevindirici olduğunu belirterek, bayrama sayılı günler kala vatandaşların seyahat harcamalarının piyasaları hareketlendirdiğini vurguladı.

"Merdiven altı ürünlere dikkat"

Vatandaşların bayram alışverişi yaparken güvenilir mahalle esnafını tercih etmeleri gerektiğine dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti: