Kurban Bayramı dönemi için otobüs biletleri şimdiden tükenmeye başladı Kurban Bayramı tatilinin okulların kapandığı haftaya denk gelmesinin seyahat sıklığını artırması bekleniyor. Yetkililer bu süreçte yaklaşık 7 milyon yolcunun otobüslerle seyahat edeceğini tahmin ediyor.

AA

Kurban Bayramı'nda artan seyahatlerin şehirler arası otobüs seferlerini de etkilemesi bekleniyor.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, Kurban Bayramı dönemine yönelik şehirler arası otobüs biletlerinin tükenmeye başladığını belirterek, otobüsle seyahat edecek vatandaşların biletlerini bir an önce almasını önerdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Yıldırım, Kurban Bayramı öncesinde sektör olarak yürüttükleri hazırlıklara ilişkin bilgi verdi.

"Okulların kapandığı hafta Kurban Bayramı tatili de başlayacak"

Bu yıl okulların kapandığı hafta Kurban Bayramı tatilinin başlayacağına işaret eden Yıldırım, ülke genelinde seyahatlerin bu dönemde yoğunlaşacağını söyledi.

"Bayram tatili için otobüs biletleri tükenmeye başladı"

Yıldırım, artan seyahatlerin otobüs seferlerini de etkileyeceğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

Eğitim-öğretim dönemi 14 Haziran'da sona erecek, 16 Haziran'da da Kurban Bayramı başlayacak. Otobüs seferlerinde yoğunluk 12 Haziran'dan itibaren artacak. Şu an bayram tatili için otobüs biletleri tükenmeye başladı.

Biletlerin gidiş-dönüş olarak alınmasını tavsiyesi

Bayram tatilinde otobüsle seyahat edecek vatandaşların biletlerini bir an önce alması önem taşıyor. Hatta biletlerin gidiş-dönüş olarak alınmasını tavsiye ediyoruz. Bayram tatili dönüşü yoğunluk daha fazla olacak.

7 milyon yolcunun seyahat etmesi bekleniyor

Yaklaşık 7 milyon yolcunun otobüslerle seyahat edeceğini tahmin ediyoruz.

"Ek seferler için izin verilmesini bekliyoruz"

Otobüslere 12-25 Haziran döneminde ek sefer koymak istediklerini belirten Yıldırım, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılması planlanan düzenlemeyle turizm belgeli araçlar da yolcu taşımacılığında kullanılacak. Ek seferler düzenlemek için Bakanlıkça izin verilmesini bekliyoruz." dedi.

"Belirlenen fiyatın sınırının üzerinde bilet satışı yapılamaz"

Yıldırım, otobüs bileti fiyatlarının 4 aylık süreler için belirlendiğini dile getirerek, bu konuda da vatandaşları şu sözlerle uyardı:

Şu an bilet fiyatlarında bir miktar indirim uygulanıyor. Firmalar, yoğunluk arttıkça biletleri tavan fiyattan satışa sunabilir ama belirlenen fiyat sınırının üzerinde satış yapamaz.

"Trafiğe çıkacak sürücüler dikkatli olmalı"

Tatil süresince şehirler arası yollarda yoğunluk yaşanacağına işaret eden Yıldırım, trafiğe çıkacak sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

"Direksiyon başında telefon kullanılmasın"

Yıldırım, özellikle otobüs sürücülerinin direksiyon başında telefon kullanmaması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

Araç kullanacak sürücüler yorgun, uykusuz ve bakımsız araçlarla yola çıkmamalı. Seyahat edecek vatandaşlar da emniyet kemeri takma konusuna özen göstermeli. Meydana gelen kazalarda yaralanma ve ölümlerin en büyük sebebi emniyet kemeri takılmaması. Emniyet kemeri zaten bir zorunluluk. Yolcularımızın da bu konuda hassasiyet göstermesini şiddetle tavsiye ediyorum.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)