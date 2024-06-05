Kurban Bayramı için 12 bin ek otobüs seferinin biletleri satışta Tüm Otobüsçüler Federasyonu, Kurban Bayramı nedeniyle konulan 12 bin ek otobüs seferinin biletleri satışa sunulduğunu ve otobüslerle 8,5 milyon yolcu taşınmasının öngörüldüğünü bildirdi.

AA

Kurban Bayramı ve okulların kapatılmasına denk gelen tarihlerde ulaşımda hareketlilik yaşanması bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, şehirler arası otobüs firmalarına bayram tatili süresince B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri kullanma izni verildi.

Bu kapsamda 12 bin ek seferin biletleri satışa sunuldu.

Bayram tatilinde 8,5 milyon yolcu taşınması bekleniyor

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, 9 güne çıkan bayram tatili nedeni ile 12-25 Haziran dönemi de dahil otobüslerle 8,5 milyon yolcu taşınmasının öngörüldüğünü belirtti.

"14 Haziran itibarıyla yoğunlaşılacak"

Yıldırım, yaptığı değerlendirmede, Kurban Bayramı tatili nedeniyle seyahatlerin, 2023-2024 eğitim-öğretim döneminin de sona erdiği 14 Haziran itibarıyla yoğunlaşacağına işaret etti.

"Normal seferlerin biletleri tükendi"

Okulların kapanma döneminin Kurban Bayramı tatiline denk gelmesi dolayısıyla otobüs biletlerine yoğun talep olduğuna dikkati çeken Yıldırım, normal seferlerin biletlerinin tükendiğini söyledi.

"Tatil yörelerine yönelik talep arttı"

Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca şehirler arası otobüs firmalarına bayram tatili süresince B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri kullanma izni verildiğini, bu kapsamda konulan 12 bin ek seferin biletlerinin satışa sunulduğunu belirtti.

"Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler var"

Özellikle tatil yörelerine yönelik otobüs seferlerine talebin arttığını bildiren Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:

Aynı zamanda bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler de bulunuyor. Bu bayram, Türkiye'nin her yerine yoğun talep alıyoruz.

"Otobüs sefer sayısı, bayram ve tatil dönemi gibi özel günlerde 27 bine kadar çıkıyor"

Yıldırım, Türkiye genelinde 343 otobüs firmasının 7 bin 600 otobüsle hizmet verdiğini, normal günlerde 22 bin olan otobüs sefer sayısının, bayram ve tatil dönemi gibi özel günlerde 27 bine kadar çıktığına işaret etti.

"Vatandaşlarımız sadece otogarlardan kalkan otobüs firmalarından bilet alsın"

Vatandaşları Kurban Bayramı tatilini de fırsat bilen korsan taşımacılar konusunda uyaran Yıldırım, "Vatandaşlarımız sadece otogarlardan kalkan otobüs firmalarından bilet alsın. Mağduriyet yaşanmaması için kayıt altında olmayan taşıtlara binmesinler. " dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)