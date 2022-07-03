Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte et kesiminde kullanılacak bıçakları biletme çalışmaları başladı. yılların ustası hayvanların eziyet çekmemesi için bıçak biletmenin inceliklerinin anlattı.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurban telaşına giren vatandaşları bir yanda da bıçaklarını biletme telaşı sardı.

Konya’daki 60 yıllık bıçak ustası Seyit Güner, vatandaşların asıl mesleği bıçakçılık olmayan esnafa gitmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

"İyi bir bıçağın fiyatı 100 lira civarında"

Dedesinden ve babasından kalan mesleği 60 yıldır devam ettiren Seyit Güner, vatandaşların kaliteli bir bıçak seçmek için anladığı bıçağı alması gerektiğini ifade ederek, “Vatandaşlar fiyatı 100 lira civarında bir bıçak seçerse mağdur olmaz. Rahatlıkla kullanır. Parası da boşa gitmez, evladiyelik bir bıçak olur ve en az 10 sene kullanır. Bu fiyat 80, 100, 110, 120 liraya da çıkabilir.

Kurban Bayramı öncesi ‘işi bilene gidin” uyarısı ViDEO







Motoru küçük bıçakçılara biletmeyin

Basit, küçücük motoru olan bıçakçılara bıçak biletmesinler. Sezonluk bıçak yapanlara da gitmesinler. Sabit, arkasında bir esnaf olan, sırf bıçak işi yapıyorsa onlara gitsinler. Biz de hırdavat, motor satışı, diğer keçe ve zımpara taşı imalatlarımız var. Şikayet gelmemesi için biz burada işimizi en iyi şekilde yapıyoruz. O yüzden sıradan bıçakçılara iş yaptırmasınlar.” dedi.

Hayvanların eziyet çekmemesi için keskin bıçak önemli

İHA'nın haberine göre, Güner, hayvanların eziyet çekmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Bıçak kötü ise hayvan ne yapsın, kesen ne yapsın. Yazık, günahtır o hayvana. Onun için bıçakçıyı seçerken çok iyi bir bıçakçı seçilmeli. Belli başlı, sabit esnaflara gidilmeli. Sıradan sokak arasındakilerin motorları küçüktür. Küçük motorla bıçak bilenmez. Bıçakçıların motorlarının büyük olması gerekir. Küçük motorla bıçak bileyenler karşısındaki müşteriyi kandırır. Bayram günü rezil olur.” diyerek, iş yoğunluğunun geçen yıla göre bu bayramda daha düşük olduğunu sözlerine ekledi.