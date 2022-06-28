Kurban Bayramı tatili hem seyahat hem de ziyaret için bulunmaz bir fırsat sunarken, şehirler arası yolculuk yapacaklar otogarlara şimdiden giderek belik arıyor.

Kurban Bayramı’nı memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda hareketlilik oluşturmaya başladı.

"Biletler son güne bırakılmasın"

Firma yetkilileri, vatandaşların biletlerini son güne bırakmamaları yönünde uyarıda bulunuyor. Bayram öncesi vatandaşlar, biletlerini son güne bırakmamak için şimdiden satın almaya başladı.

Ek sefer çıkaracaklar

Yoğunluğa göre ek sefer düzenleyeceklerini belirten firma yetkilileri, bilet fiyatlarının ortalama 200 ile 600 lira arasında değiştiğini söyledi.

“İstanbul-Hopa 550 lira, bayramda ise 600 lira olacak”

Bayramda yoğunluğun gözüktüğünü ifade eden otobüs şoförü Hüseyin Kıdal, “Eski bayramlara nazaran o yoğunluk yok. Eski bayramları arıyoruz. Bayrama gidecek olan vatandaşlara şimdiden biletlerini almalarını tavsiye ediyorum. Ek seferler düzenliyoruz ama eskiye göre fazla kaldıramıyoruz. O yüzden biletlerin şimdiden tedarik edilmesi gerekiyor. İstanbul-Hopa 550 lira, bayramda ise 600 lira olacak.” şeklinde konuştu.

Kurban Bayramı öncesi otogarda hareketlilik başladı VİDEO



“Biletlerini son güne bıraktıkları zaman büyük bir yoğunluk oluyor”

İHA'nın haberine göre bayram yoğunluğunun başladığını belirten otobüs şoförü Mustafa Değerli, “Bayramda daha yoğun olacak gibi görünüyor. Vatandaşlar biletlerini ne kadar önce alırlarsa o kadar iyi. Şu anda arabalar dolu görünüyor. Ek seferler çıkartacağız. İnsanlar son güne bıraktığı zaman büyük bir yoğunluk oluyor, bu sefer biz de talepleri karşılayamıyoruz.





İstanbul-Soma 280 lira, Soma-İzmir 80 lira

Biz Manisa, Soma, İzmir güzergahında çalışıyoruz. İstanbul-Soma 280 lira, Soma-İzmir 80 lira. Bayramın son gününde fiyatlarımızda bir oynama olmayacak.” ifadelerini kullandı.

Keşan’a bilet 200 lira

Bayram için Edirne Keşan’a gittiğini belirten Haluk Yurtsever, “Emekli öğretmenim ben her zaman bayramı orada geçiriyorum. Bu gün de kızımı yolcu etmek için geldim, tekrar geri dönüyorum. Vatandaşlar biletlerini son güne bırakmasınlar. Ben biletimi son güne bırakmadım. Bileti ise 200 liraya aldım.” diye konuştu.