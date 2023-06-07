Kurban Bayramı tatili iç turizme yarayacak İdari tatille Kurban Bayramı 9 güne çıktı. Bu uzun tatil, havaların da uzamasıyla birlikte yurt içinde bir yerlere gitmek için fırsat niteliği taşıyor.

AA

Uzun Kurban Bayramı tatili için turizmcilerin iç turizminin hareketlenmesi beklentisi var.

Antalya'daki işletmeler şimdiden bayram tatilini yorumlamaya ve plan yapmaya başladı bile.

Şimdiden Kurban Bayramı'nda Antalya bölgesinde doluluğun yüzde 100'ü bulması bekleniyor.

Her yıl milyonlarca yabancı turistin tercih ettiği Antalya, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla iç turizmde de hareketlilik yaşayacak.

İç pazar rezervasyonlarında yoğunluk başladı

Yılın 5 aylık döneminde hava yoluyla 3 milyon 405 bin 458 yabancı turistin konuk edildiği bölgede, Kurban Bayramı tatilinin uzamasıyla iç pazar rezervasyonlarında da yoğunluk başladı. Antalya merkez ve turistik ilçelerindeki birçok turistik tesisin doluluğunun yüzde 100'e ulaşması bekleniyor.

İç pazarda hareketlilik beklentisi

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla iç pazarda ciddi hareketlilik beklediklerini söyledi.

"İnsanlar tatili özledi"

İnsanların tatili özlediğini ifade eden Kavaloğlu, Kurban Bayramı rezervasyonlarının gelmeye başladığını bildirerek, şöyle konuştu:

Ramazan Bayramı çok yoğun değildi, yüzde 80 doluluklarla geçmişti. Kurban Bayramı'nda Antalya bölgesinde doluluk yüzde 100'ü bulacak. Sınavlar bitmiş olacak, tatil başlayacak. Ülkenin siyasi konjonktürü belirlendiği için belirsizlik de ortadan kalktı. Artık insanlar tatil düşünmeye başlayacak.

"Akdeniz ve Ege bandı çok yoğun olacak"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin de seçimlerin sona ermesi ve havanın ısınmasıyla en avantajlı döneme girdiklerini belirtti.

Rekorlar kırılmaya devam edecek

Turizm rakamlarında rekorların kırıldığını anlatan Perçin, yaz sezonunun yabancıların yanı sıra okulların tatile girmesi ve bayram tatili dolayısıyla Türk misafirlerin de gelmesiyle çok yoğun olacağını dile getirdi.

"Tatilde bütün bölgeler yoğun olacak"

Antalya'nın önemli bir destinasyon olduğuna işaret eden Perçin, turizm sezonunun geneli için de güzel geçeceği beklentisinde olduklarını sözlerine ekleyerek, şunları kaydetti: