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    Kurban Bayramı tatilinde hububat alımına devam ediyecek

    Üreticiler tarlalarında hububat hasadına devam ederken, TMO da Kurban bayramı sürecince kapılarını açık tutacağını açıkladı.
    • 06.07.2022 - 14:53
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    Kurban Bayramı tatilinde hububat alımına devam ediyecek

    Hububat üreticisi ürünlerini değerlendirme noktasında uzun sürecek Kurban Bayramı sürecinde yalnız bırakılmadı.

    Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, üreticinin mağdur olmaması için hububat alımlarına Kurban Bayramı tatili döneminde de devam edecek.

    TMO'dan yapılan açıklamada, hasadın yoğunlaştığı bugünlerde üreticilerin mağduriyet yaşamaması için hububat alımlarına bayramda da devam edileceği belirtildi.

    Resmi tatillerde alıma devam

    TMO tarafından belirlenen takvime göre, resmi tatil günlerinde de alım yapılacağı vurgulanan açıklamada, söz konusu günler şöyle sıralandı:

    "8 Temmuz Cuma (Arife günü), 11 Temmuz Pazartesi (Bayramın 3. günü), 12 Temmuz Salı (Bayramın 4. günü), 13 Temmuz Çarşamba, 14 Temmuz Perşembe, 15 Temmuz Cuma. Ayrıca, pazar gününe denk gelen 17-24 ve 31 Temmuz günleri de alım yapılacak."

    Hububat

    Alımlar randevulu

    AA'nın haberine göre, alımların randevulu yapılacağı anımsatılarak, randevuların internet üzerinden (https://www.tmo.gov.tr/) veya TMO iş yerlerine bizzat başvurarak alınabileceği bildirildi.


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