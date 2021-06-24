Et ve tavuk fiyatları artıyor. Artıştan etkilenen kasaplar, satışların düştüğünü ve bunun da ciroya olumsuz yansıdığını belirtiyor.

Et ve tavuk fiyatlarında artış yaşanıyor. Satışlar düşerken et fiyatları da artmaya devam ediyor. Kasaplarda kıymanın kilosu 60-65 lira, tavuğun ise kilosu ise 16 liradan alıcı buluyor.

Kurban Bayramı yaklaştığı için et satışlarının düştüğünü ifade eden kasap Ümit Çatmabacak, “İşin enteresan kısmı satışlar düşerken et fiyatları ise üstüne koyarak her gün artıyor. Buna da bir şekilde engel olunmuyor.

“KESİMLER DÜŞSE DE ÇIKSA DA FİYAT ARTIYOR”

Yetkililerin bu işe el atmasını istiyoruz. Bizim talebimiz bu yönde. Et ve tavuk fiyatlarının çıkmasına dur diyen birini istiyoruz. Şu an kıymanın fiyatı 60-65 lira, kuşbaşı 65-70, antrikot, 100 lira, kuzu pirzola 130 liradan satıyoruz. Tavuk fiyatları ise kesimler az olduğun da artarken, kesimler çok olduğunda da artmaya başladı. Kesimler düşse de fiyat artıyor çıksa da fiyat artıyor. Tavuğun kilosu 16 lira, pirzola 20-22 lira, kanat 35 lira, bonfile 30 liradan satıcı buluyor."

Kurban Bayramı'na yaklaşırken et fiyatları artmaya başladı VİDEO

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“HAYVANCILIĞA YÖNELİM OLMAZSA FİYATLAR DAHA ÇOK ARTAR”

Çatmabacak, “Bunun sebepleri ise maliyetlerin artmasından dolayı. Fiyatların artmasının en büyük sebebi ise bunun olduğunu düşünüyorum. Köylünün hayvancılıktan uzaklaşması et fiyatlarının artmasında en önemli etken. Hayvancılığa yönelim olmaz ise et fiyatları her geçen gün artmaya devam edecektir. Önümüzdeki günlerde et fiyatlarında artış beklemiyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.