Kurban pazarlarında bayram hareketliliği başladı: Canlı kilo fiyatı 250 liradan başlıyor Vatandaşlara Ankara'da kurban pazarlarında hayvanlar hakkından veterinerlerden bilgi alabileceği bildirildi. Kurban pazarlarında kurbanlık hayvan alacak vatandaşların, Bakanlığın Tarım Cebimde uygulamasını kullanması da öneriliyor.

AA

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı.

Kurban Bayramı öncesinde kurban pazarlarına ilgi arttı.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, kurbanlık hayvan alacak vatandaşlara, Bakanlığın "Tarım Cebimde" uygulamasını kullanmasını önererek, "Vatandaşlar, 'hayvanın aşıları yapıldı mı, kaç yaşında' gibi soruların yanıtlarına ulaşabilir." dedi.

Pazar yerleri daha çok hafta sonu ziyaret ediliyor

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kurulan kurban satış yerinde satış yapan yetiştiriciler, vatandaşların pazar yerlerini daha çok hafta sonu ziyaret ettiğini ve bayramın yaklaşmasıyla bu hareketliliğin daha da artmasını beklediklerini bildirdi.

"Canlı kilo fiyatı 250 liradan başlıyor"

Yetiştiriciler, büyükbaş hayvanlarda canlı kilo fiyatının 250 liradan başladığını belirtti. Kurban pazarları, hayvanlarını erkenden almak isteyen vatandaşların çetin pazarlığına da sahne oluyor.

"Kurban sevkiyatı için tüm tedbirler alındı"

Bülent Korkmaz, Altındağ'da bulunan kurbanlık satış ve kesim alanında yaptığı değerlendirmede, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, kurbanlık sevkiyatında yurt genelinde gereken tüm tedbirleri aldığını kaydetti.

"Belgesiz, aşısız ve küpesiz hayvanların kente girmemesi için tüm tedbirler alındı"

İl müdürlüğü olarak şehrin tüm giriş noktalarında görevli veteriner hekimler ve kolluk kuvvetleriyle birlikte kontrol yaptıklarını aktaran Korkmaz, belgesiz, aşısız ve küpesiz hayvanların kente girmemesi için tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Ankara'da 10 kurban pazar yeri kuruldu

Korkmaz, bayram süresi de dahil olmak üzere bu kontrollerin devam edeceğini belirterek, şu açıklamada bulundu:

Şu an ilimiz genelinde 10 kurban pazar yeri kurulmuş durumda. Hem kurban satış noktaları hem de Kurban Hizmetleri Komisyonumuzun izin verdiği geçici satış yerleri dahil 265 noktada veteriner hekimler gerekli kontrolleri yapıyor.

"Haysat uygulaması hayvana ait bilgileri veriyor"

Hayvanların küpesi, yaşı, cinsiyeti ve herhangi bir hastalığı olup olmadığının veteriner hekimler tarafından detaylı şekilde kontrol edildiğini aktaran Korkmaz, şu ifadeleri kullandı:

Özellikle Bakanlığımızın 'Haysat' uygulamasıyla vatandaşlar küpe numarası girdiği zaman hayvana hangi dönem aşılama yapıldığı ve kaç yaşında olduğu gibi bilgiler detaylı şekilde ortaya çıkmaktadır.

"Şu ana kadar olumsuzluk yok"

Korkmaz, herhangi bir hastalık belirtisi olan hayvanların pazarlardan alınarak karantina noktalarına götürüldüğünü belirterek, şu ana kadar Ankara'ya gelen hayvanlarda ciddi bir olumsuzluk görülmediğini ifade etti.

"90 bin büyükbaş, 130 bin küçükbaş hayvan pazarlarda satışa hazır"

Başkent genelinde 90 bin büyükbaş, 130 bin civarında küçükbaş hayvanın bayram için pazarlarda satışa hazır durumda olduğuna işaret eden Korkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yavaş yavaş satışlar başladı, önümüzdeki hafta bu satışların artarak devam etmesini bekliyoruz. Ankara genelinde kurbanlık alan vatandaşlarımızın rahat şekilde kesimlerini yapabilmesi için yine 15 civarında kesim yeri bulunuyor. Ayrıca bayrama özel 289 geçici kesim noktasına da izin verildi. Vatandaşlar, gerek valiliğimizin gerek müdürlüğümüzün ilgili adreslerinden bu kesim noktalarına ulaşabilir, bu kesim noktalarında giderek kurbanlıklarını kesebilir.

"Görevli veterinerlere merak edilenler sorulabilir"

Vatandaşlarımız, pazar yerlerinde veya geçici satış noktalarında görevli veterinerlere kurbanlıklar konusunda merak ettiklerini de sorabilir.

Tarım Cebimde

Korkmaz, Bakanlığın "Tarım Cebimde" uygulamasına ilişkin de bilgi vererek, şöyle konuştu:

Vatandaşlar, Tarım Cebimde uygulamasıyla 'hayvan dişi mi erkek mi, aşıları yapıldı mı, küpesi var mı ve kaç yaşında' gibi soruların yanıtlarına ulaşabilir. Tarım Cebimde, kurbanlık alacak vatandaşlar için gerçekten yararlı bir uygulama. Vatandaşlarımız uygulamayı telefonlarına indirip mutlaka kullanmalılar.

"Kurban satıcıları da uygulamayı kullanıyor"

"Tarım Cebimde" uygulamasının kurbanlık hayvan seçiminde nasıl kullanılacağına yönelik broşürlerin hayvan satış yerlerine asıldığını da ifade eden Korkmaz, alıcılarla birlikte kurban satıcılarının da gerekli tedbirleri almak için uygulamadan yararlandığına dikkati çekti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)