Kurbanlıklar İstanbul'a girişte denetleniyor Kurban Bayramı yaklaşırken kaçak kurbanlıkla mücadeleden, kurbanlık kesiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğine kadar pek çok bilgi resmi ağızlardan cevap buluyor.

AA

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bilgilendirmeler devam ediyor.

Türkiye'de Kurban Bayramı hazırlıklarının Kurban Hizmetleri Tebliği'nin yayınlanmasıyla başladı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, kente kurbanlık girişlerinin başlayacağı 13 Haziran öncesinde denetimlerini yoğunlaştırdıklarını, kaçak yakalanan hayvanların sahiplerine idari para cezasını uygulandığını aktardı.

Karaca, 13 Haziran itibarıyla İstanbul'a hayvan girişleri başlayacağını, daha öncesinde kentteki kurban pazarlarına hayvan girişlerinin olmayacağını vurguladı.

Kontrol noktalarında hayvanların belgeleri inceleniyor

Karaca, kurbanlıkları denetimden geçirmek için şu aşamada kente girişlerde Riva Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktası başta olmak üzere Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Şile, Büyükçekmece ve Silivri'de kontrol noktaları oluşturduklarını kaydetti.

Hayvanlar hastalıklara karşı denetleniyor

İstanbul'un Avrupa yakası ile Trakya Bölgesi'nin 2010 yılı itibarıyla şap hastalığından ari bölge olduğunu aktaran Karaca, buraya belli şartları taşıyan, kan analizleri yapılmış hayvanların girebildiğini, hayvanları denetimden geçirmelerinin bundan kaynaklandığını belirtti.

Denetimler Riva'da yoğunlaştı

Bununla ilgili denetimleri daha çok Riva'da yoğunlaştırdıklarına işaret eden Karaca, yapılan çalışmaları şöyle özetledi:

7/24, 365 gün denetim yapıyoruz ama Riva Hayvan Sevk Kontrol Noktası'nda hayvan hareketleri Kurban Bayramı döneminde arttığından dolayı son 1 haftadır denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Şu ana kadar yaklaşık olarak 6 tırda 100 büyükbaş hayvan kaçak olarak yakalandı. Bunlara idari para cezası uygulandı. Hem belirlenen tarihten önce gelmişler, hem de karşıya kaçak geçerken yakalandılar.

Kurbanlık seçerken nelere dikkat edilmeli?

Karaca, kurban alırken dikkat edilmesi gerekenlere değinerek, şu bilgileri verdi:

Gözleri parlak mı, kulağında küpe var mı, bunlara bakacaklar. Bir de 'Tarım Cebimde' diye bir uygulamamız var. Aldıkları hayvanın kulak küpesini girdikleri takdirde anne adı, baba adı, doğum tarihi, yapılan aşılar ve bütün bilgiler orada var. Oradan da takip edebilirler.

Kurbanlık fiyatı ne olacak?

Kurbanlık fiyatlarında piyasanın hayvanların kente getirilmesinde sonra oluşacağını, çiftliklerde satışların yapıldığını ancak belli bir fiyatın henüz oturmadığını belirten Karaca, şu andaki mevcut karkas fiyatları da göz önünde bulundurularak bu civarda ya da bundan biraz daha yüksek bir fiyatın oluşacağını sözlerine ekledi.