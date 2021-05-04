Küresel borsalar koronavirüsün etkilerini atlatmaya çalışıyor

Global borsalar, koronavirüsün ekonomik etkilerinden sıyrıldığına yönelik işaretleri takip etmeye devam ediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün yaptığı açıklamada, ABD ekonomisinin daha iyiye gittiğini ancak "henüz düzlüğe çıkmadığını" söyledi. Bu açıklamalar küresel borsalar üzerinde etkili oldu.

ASYA BORSALARININ ÇOĞU YÜKSELDİ

Asya borsalarının çoğu yükselirken, Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ABD borsalarındaki yükselişten destek bularak yüzde 0,05 artıda seyretti.

JAPONYA VE ÇİN'DE PİYASALAR TATİL

Japonya ve Çin'de piyasaların tatil nedeniyle kapalı olması bölgede işlem hacimlerinin düşmesine yol açtı.

Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 0,3 yükselişle 28.441,95 seviyesinden açıldı.

AVUSTRALYA BORSALARI YÜKSELİŞTE

Avustralya borsası yüzde 0,22 artışla 7.044,3 seviyesine yükseldi.

Bugün TSİ 0730'da yapılacak açıklamada, Avustralya Merkez Bankası'nın mayıs ayında faizleri yüzde 0,1 seviyesinde tutması bekleniyor.