Küresel büyüme beklentileri düşürülüyor

Kredi değerlendirme kuruluşları, dünyanın küresel büyüme verilerini birbiri ardına düşüren açıklamaları peş peşe yapıyor.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında artan jeopolitik riskler, enerji krizi ve artan enflasyon rakamları uluslararası derecelendirme kuruluşlarının beklentileri törpüledi.

Daha henüz koronavirüs salgınının etkileri geçmeden meydana gelen Rusya-Ukrayna savaşı, dünya ekonomisinde belirsizliği artırdı.

Enerji, gıda ve emtia piyasalarını olumsuz etkileyen savaş, küresel toparlanmayı geciktiriyor.

2022'de küresel ekonomik büyümede yavaşlama bekleniyor

Ekonomi ve finans alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar, savaşın ekonomik hasarının 2022'de küresel ekonomik büyümede önemli bir yavaşlamaya neden olacağını savunuyor.

"Savaş büyümeyi azaltacak"

Başta Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası olmak üzere küresel ekonomik büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize eden kuruluşlar, savaşın büyümeyi azaltacağı, enflasyonu ise artıracağı uyarısında bulunuyor.

IMF küresel ekonominin bu yıl yüzde 3,6 büyümesini bekliyor

AA'nın haberine göre, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Nisan 2022 sayısını yayınlayan IMF, belirsizliğin yüksek, küresel görünüme yönelik aşağı yönlü risklerin ise hakim olduğuna dikkati çekti. IMF, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini yüzde 4,4'ten 3,6'ya indirdi. Daha önce küresel ekonominin 2023'te yüzde 3,8 büyüyeceğini öngören IMF, gelecek yıla ilişkin tahminini de yüzde 3,6'ya düşürdü.

Dünya Bankası 2022 yılı büyüme tahminini 1 puana yakın düşürdü

Küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentilerini güncelleyen bir diğer kuruluş Dünya Bankası oldu. Dünya Bankası, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle 2022 yılı için küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 3,2'ye çekti.

Büyüme tahminindeki düşüşün Rusya ve Ukrayna'nın da bir parçası olduğu Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki görünümün kötüleşmesinden kaynaklandığına işaret eden Dünya Bankası Başkanı David Malpass, savaş sonucu gıda ve enerji fiyatlarında yaşanan artışların gelişmiş ve birçok gelişmekte olan ekonomiyi etkileyeceğini aktardı.

EBRD'den "Rusya-Ukrayna savaşı büyümeyi yavaşlatacak" uyarısı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) da Rusya-Ukrayna savaşının 1970’li yılların başından bu yana görülen en büyük tedarik krizine dönüştüğüne dikkati çekti.

Gelecek dönemde savaşın esas çatışma bölgesinin çok daha uzağındaki ekonomiler üzerinde etkilerinin olmasının beklendiğini belirten EBRD, faaliyet gösterdiği bölgelerin 2022 için büyüme tahmininin 2,5 puan düşürerek yüzde 1,7'ye indirdi.

Banka, aynı bölgelerde gelecek yıl ise ekonomik büyümenin yüzde 5 seviyesinde gerçekleşeceğini öngördü.

BM dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 2,6 büyümesini bekliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) ise Ukrayna'daki savaş ve gelişmiş ekonomilerin merkez bankalarının uyguladığı parasal sıkılaşmalar nedeniyle bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdü.

UNCTAD, tahminini yüzde 3,6'dan 2,6'ya çekti

UNCTAD, mart ayında yayınladığı Ticaret ve Kalkınma Raporu'nda, bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 3,6'dan 2,6'ya indirdi.

UNCTAD, Batı Avrupa ile Orta, Güney ve Güneydoğu Asya'nın bazı bölgelerinde de büyümede önemli yavaşlamalar olmasının beklendiğini kaydetti.

OPEC artan enflasyonu işaret ederek küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 3,9'dan 3,5'e indirdi

Öte yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) de artan enflasyonu ve devam eden parasal sıkılaştırmayı işaret ederek bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 3,9'dan 3,5'e düşürdü.

Düşünce kuruluşlarından da aşağı yönlü revizyonlar

Uluslararası kuruluşların yanı sıra ekonomi ve finans alanında çalışmalar yürüten düşünce kuruluşları da açıkladıkları verilerle küresel ekonomik büyümede yavaşlama beklendiğini ortaya koydu.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü (PIIE), nisanda yayınladığı tahminlerinde, geçen yıl yüzde 5,8 büyüyen küresel ekonominin 2022 ve 2023'te yüzde 3,3'er büyüyeceğini bildirdi.

AB Komisyonu büyüme tahminlerini düşürdü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu da büyüme tahminini önemli ölçüde aşağı yönlü revize etti. Komisyonunun bahar tahmininde, daha önce yüzde 4 büyümesi öngörülen AB ve Euro bölgesi ülkelerin ekonomilerinin bu yıl sadece yüzde 2,7 büyümesinin beklendiği bildirildi.

AB Komisyonu, gelecek yıl için de AB ve Euro Bölgesi'nde yüzde 2,3'lük büyüme öngördü. Komisyonun şubat tahmininde, 2023'te AB için yüzde 2,8 ve Euro ülkeleri için yüzde 2,7'lik büyüme tahmininde bulunulmuştu.

Küresel ticaretin de yavaşlaması bekleniyor

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), daha önce yüzde 4,7 artmasını öngördüğü küresel ticaret hacminin bu yıl yüzde 3 artmasının beklendiğini bildirdi.