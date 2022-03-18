Küresel ekonomi büyük bir ticaret boşluğu oluşturuyor

Rusya'nın enerji, tarım emtiaları ve metallerinin üretimindeki liderliğinden dolayı dünya ekonomisinde büyük bir boşluk oluşmaya başladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası maruz kaldığı yaptırımlarla küresel ticaret ve finanstan dışlanması, küresel ekonomiler için bir tehdit oluşturuyor.

RUSYA, KÜRESEL EKONOMİDEN İZOLE EDİLİYOR

Soğuk Savaş döneminde izole edilen Rusya, Ukrayna'da başlattığı savaşla yeniden aynı kaderi yaşıyor. Soğuk Savaş'tan bu yana önemli bir emtia ihracatçısı haline gelen ülke, Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlarla küresel ekonomiden izole ediliyor.

JAPONYA RUSYA'YA YAPTIRIM PAKETİNİ GENİŞLETTİ

Avustralya hükümeti Putin ile bağlantılı 2 oligarkı yaptırım listesine aldıEnerji, metal ve tarım ürünleri ihracatında önemli bir paya sahip olan Rusya'nın küresel ekonomiden dışlanması fiyatların da yukarı çıkmasına neden oluyor.

RUSYA, UKRAYNA SAVAŞIYLA KÜRESEL TİCARETTE YENİ BİR DARBE ALDI

Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından Rusya'nın maruz kaldığı yaptırımlarla ülke ticareti yeni bir darbe daha aldı.

ABD ve İngiltere gibi ülkeler Rus petrolünü almaya son vereceklerini duyururken, şirketler ve ülkeler kısıtlama ve ödeme zorlukları nedeniyle Rus mallarından kaçınmaya başladı.

Öte yandan Putin, Batılı ülkelere misilleme olarak bazı ürünlerin ihracatına kısıtlamalar getirdi. Kremlin, geçen hafta belirli tarım, otomotiv ve tıbbi ürünlerin ihracatını yıl sonuna kadar yasaklayacağını duyurmuştu.

Rusya'nın enerji, tarım emtiaları ve metallerin üretiminde önde gelen ülke olmasından dolayı devam eden savaş ve her geçen gün artan yaptırımlar koronavirüs salgınıyla başlayan emtia fiyatlarında yükselişin sürmesine neden oldu.

RUSYA, PAZARININ EN AZ YÜZDE 35'İNİ OLUŞTURAN ÜLKELER YAPTIRIM UYGULAMADI

Rusya'nın hâlihazırda en büyük ihracat hedefi olan Çin gibi istekli müşterileri bulunurken, Hindistan'ın da ülkenin petrolünü ve diğer mallarını indirimli olarak satın alabileceği belirtiliyor.

Ayrıca, Rusya'nın küresel pazarlarının en az yüzde 35'ini oluşturan ülkelerin henüz yaptırım uygulamadığı veya ekonomik ilişkileri kesmediği dikkati çekiyor. Buna rağmen, bu ülkelerin bazılarının Karadeniz'den mal taşımakta zorlandığı görülüyor.

Batılı ülkelerin Rusya'yı küresel ekonomi dışına yönelik çalışmaları da gazdan nikel ve gübreye kadar her şeyden alternatif tedarikler için küresel bir mücadeleyi de artırıyor.

Diğer emtia üreticileri de fiyatlardaki artıştan yararlanmaya başlıyor. Oxford Economics'in raporu, gelişmekte olan piyasaların 3'de 1'inden fazlasının bu yılın başından bu yana ihracat fiyatlarındaki yüzde 20'lik bir artıştan yararlandığını ortaya koyuyor.