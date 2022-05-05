Küresel ekonomi Fed'in açıklamaları yönünde seyrediyor

Fed'in faiz kararı, beklenen yönde yapıldığı ve açıklamalar doğrultusunda yüksek faiz artırımı beklentileri törpülendiği için piyasalara yatıştırıcı etki yaptı. Ancak diğer riskler devam ediyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini 50 baz puan artırdı.

Buna karşın, toplantı öncesinde agresifleşen şahin tonun karar metni ve Jerome Powell'ın söylemlerinde terk edilmesiyle genelde pozitif bir seyir izleniyor.

ABD'de yüzde 8,50 ile son 41 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon, Fed'i 2000'den bu yana ilk kez 50 baz puanlık faiz artırımına yönlendirdi. Fed böylece politika faizini yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltti.

Fed'den yapılan açıklamada, uzun vadede yüzde 2 enflasyon ve maksimum istihdamın elde edilmesinin hedeflendiği, para politikası duruşunun ise uygun şekilde sıkılaştırılmasıyla enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi ve iş gücü piyasasının güçlü kalmasının beklendiği ifade edildi.

Fed bilançosunu küçültmeye başlayacak

Fed'in ayrıca 1 Haziran'da bilançosunu küçültmeye başlayacağı belirtilen açıklamada, ilk etapta hazine tahvillerinde aylık 30 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde 17,5 milyar dolar azaltılacağı kaydedildi.

Açıklamada, ilk 3 ayın ardından bilanço küçültmede aylık miktarın hazine tahvilleri için 60 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler için 35 milyar dolara yükseltileceği aktarıldı.

Fed 75 baz puanlık bir artış yapmayacak

AA'nın haberine göre faiz oranında 50 baz puandan yüksek bir artışın olup olmayacağına ilişkin soru üzerine ise Powell, "75 baz puanlık artış, Komitenin aktif olarak düşündüğü bir şey değil." dedi.

Powell'ın açıklamaları sonrası tahvil piyasalarında haziran toplantısında Fed'in 75 baz puanlık faiz artışına gideceği yönündeki beklenti oldukça azaldı.

Analistler, Fed'in karar metninde ve Powell'ın açıklamalarında son zamanlarda gittikçe agresifleşen şahin tonun yerini daha sakin açıklamalara bırakmasının yatırımcıların risk iştahını artırdığını kaydetti.

New York Borsası değer kazandı

Fed kararı ve Powell'ın açıklamalarıyla kapanışa yakın güçlenen alışlarla New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 2,99, Nasdaq endeksi yüzde 3,19 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,81 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise yatay seyirle başladı.

Avrupa'da ise gözler İngiltere Merkez Bankası'na (BoE) çevrilirken, vadeli işlem piyasalarında dün ABD'de görülen güçlü alışların yeni günde Avrupa borsalarına da yansıması bekleniyor.

BoE'nin politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 1'e çıkaracağı öngörülürken, bilanço küçültmeye ilişkin belirsizlikler sürüyor.

Analistler, BoE'nin son günlere kadar 50 baz puan faiz artıracağının fiyatlandığını ancak ülkede açıklanan makroekonomik verilerin ekonomide işaret ettiği sıkıntılar nedeniyle beklentinin 25 baz puana gerilediğini aktardı.

Avrupa piyasalar karışık seyirde

Dün, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,49, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,90, Fransa'da CAC 40 yüzde 1,24 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni güne alıcılı başladı.

Asya borsalarına koronavirüs salgınının etkileri hakim

ABD pay piyasalarındaki alış ağırlıklı seyir Asya borsalarıyla yeni güne de taşınırken, Çin borsasında koronavirüs salgınına ilişkin endişeler yukarı yönlü hareketi törpülüyor.

Analistler, Çin'deki durumun küresel bazda enflasyon baskısına neden olabileceği endişesinin güçlendiğini belirterek, Çin'in ekonomi politikalarında beklentilere rağmen gevşeme olmamasının da yatırımcıların tedirginliğini artırdığını ifade etti.

Borsa İstanbul artışta

Geçen hafta cuma günü kapanışa yakın etkili olan alışlarla sınırlı da olsa yükselen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 artışla 2.430,55 puandan tamamladı.

Dolar/TL dün yüzde 0,5 azalışla 14,7392’den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,7720 seviyesinde işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler :

09.00 Almanya, mart ayı fabrika siparişleri

10.00 Türkiye, nisan ayı TÜFE, Yİ-ÜFE ve imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere, nisan ayı hizmet sektörü PMI

14.00 İngiltere, BoE'nin faiz kararı

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları