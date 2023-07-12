Küresel ekonomiler ABD enflasyon verilerini bekliyor ABD'nin enflasyon verisi, Fed'in faz politikasını etkilemesi açısından önem taşıyor.

AA

ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası (Fed) üzerindeki baskıyı azaltabileceği beklentisi küresel piyasalara olumlu yansıdı.

Fed'in enflasyonla mücadelede kararlı olmasına karşın Banka'nın "şahin" adımlarında sona yaklaştığına yönelik öngörüler günden güne güçlenirken, bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinden alınacak sinyallerin Fed'in para politikasına ilişkin ipuçları vermesi bekleniyor.

Altının ons fiyatı artı

ABD'de enflasyon baskısının yumuşayacağı beklentileriyle altının ons fiyatı bugün yüzde 0,3 değer kazanırken, dolar endeksi ise azalan dolar talebiyle düşüş eğilimini üst üste 5. işlem gününe taşıyarak 101,4 seviyesine geriledi.

Brent petrolün varil fiyatı arttı

Brent petrolün varil fiyatı, dün yüzde 1,9 artarak 79,2 dolarla 2 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Brent petrolün varil fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 79,3 dolarda bulunuyor.

Bank of America'nın hisseleri cezaya rağmen değerlendi

Ayrıca, dün ABD'nin en büyük ikinci bankası Bank of America'nın yasa dışı ücretler almak, kredi kartı ödüllerini alıkoymak ve sahte hesaplar açmak suçlamaları üzerine 250 milyon dolar ödeyeceği bildirilmesine rağmen bankanın borsada işlem gören hisseleri yüzde 1,3 değer kazandı.

Analistler, bugün ayrıca Fed'in Bej Kitap raporunun takip edileceğini aktararak, gelecek dönem para politikalarına ilişkin olası sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

New York borsası yükseldi

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,66, Nasdaq endeksi yüzde 0,55 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,93 arttı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de yükselişle başladı.

Yeni Zelanda Merkez Bankası faiz artırdı

Bölge merkez bankalarından Yeni Zelanda Merkez Bankası, Ekim 2021'den bu yana düzenlediği 12 toplantının tamamında faiz artırırken, piyasa beklentileri dahilinde ilk kez gösterge faiz oranını sabit tutarak yüzde 5,50'de bıraktı. Bankadan yapılan açıklamada, mevcut politika faizinin enflasyonu baskı altına almak için yeterli olduğu belirtildi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor tazeledi

Yurt içinde dün alıcılı seyrini üst üste 5. işlem gününe taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,48 artışla 6.362,93 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 6.386,84 puana taşıdı.

Türkiye'de sanayi üretimi beklentisi artış yönünde

Öte yandan, bugün yurt içinde gözler açıklanacak sanayi üretimi verilerine çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,44 artmasını bekliyor. Ekonomistler, mayısta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 5,95 artacağını öngörüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, mayıs ayı sanayi üretim endeksi

15.30 ABD, haziran ayı TÜFE

21.00 ABD, Fed'in Bej Kitap Raporu