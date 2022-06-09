Küresel ekonomiler bugün ECB'nin faiz kararını izleyecek

Küresel piyasalar, verilere odaklanmışken haftanın ikinci büyük verisi olan ECB'nin faiz kararı, bugün saat 14.45'de açıklanacak. Faiz kararının ardından euronun hareketleri gözlenecek.

Küresel pay piyasalarında, enflasyon ve büyüme odaklı endişelerin gündemdeki yerini korumasıyla satıcılı bir seyir izlenirken, gözler bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararına çevrildi. ECB'nin kararının ardından ECB Başkanı Christine Lagarde’ın yapacağı açıklamalar takip edilerek, vereceği mesajlar incelenecek.

ECB'nin kararı enflasyonu etkileyecek

Enflasyon ve büyüme beklentilerini etkileyebilecek her türlü veri ve gelişme öncesi artan yatırımcı hassasiyeti, piyasalarda oynaklığın da yüksek seyretmesine neden oluyor.

ABD yüzde 8 enflasyonu "kabul edilemez" olarak nitelendirdi

Enflasyon konusunda da sözle yönlendirmeler devam ederken ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dün yaptığı açıklamada yıllık yüzde 8'lik enflasyon oranının ABD için "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

New York Borsası kaybetti

Bu gelişmelerle New York borsasında zayıflık sürdü ve satıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,81, S&P 500 endeksi yüzde 1,08 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,73 değer kaybetti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,06 ile yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesini görürken, dolar endeksi 102,5 seviyelerindeki hareketine devam etti.

ECB'den bu ay faiz artırımı beklenmiyor

Avrupa tarafında ECB’nin bugünkü toplantıda şahin bir duruş sergilemesi beklenirken, piyasalarda bankanın eylül ayına kadar 75 baz puanlık faiz artırımına gideceği ve ilk adımı temmuzda atacağı fiyatlanıyor.

Dün Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,76, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,80 değer kaybetti.

Euro, karar öncesi toparlandı

ECB kararı öncesi euronun toparlanması da dikkati çekti ve dün yüzde 0,1 yükselen euro/dolar paritesi bugün de 1,07'nin üzerindeki seyrini sürdürdü.

Dolar/TL dün yüzde 2,3 arttı

Dolar/TL dün, önceki güne göre yüzde 2,3 artarak 17,1485'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,1950'den işlem görüyor.

Analistler, büyüme ve enflasyonist beklentilerin şekilleneceği önemli veri ve gelişmeler öncesi pay ve tahvil piyasalarında oynaklığın devam ettiğini söyledi.

Artan tahvil faizleri ve yükselen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini körüklemesiyle piyasalarda risk iştahının azaldığına işaret eden analistler, bugün ECB'nin faiz kararının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik başvurularının izleneceğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler: