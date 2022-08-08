Küresel ekonomiler temkinli ilerliyor

ABD'de, iş gücü piyasası verileri güçlü gelmesine rağmen resesyon endişesi fiyatlamalar üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Bu nedenle piyasalar temkinli olmaya devam ediyor.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Küresel piyasalarda, ABD'de güçlü gelen iş gücü piyasası verileri sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasından vazgeçmeyeceği öngörülüyor.

AA'nın haberine göre, geçen haftanın son işlem gününde açıklanan tarım dışı istihdam verisi beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşerek Fed'in şahin tutumunu devam ettireceğine yönelik fiyatlamaları desteklerken, bu hafta açıklanacak enflasyon verilerindeki işaretlerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Fed'den bundan sonraki faiz beklentisi

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında 75 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler güçlenerek yüzde 70 seviyesine çıkarken, Kasım toplantısında yüzde 53 ihtimalle 25 baz puan faiz artırılacağı öngörülüyor.

Fed üyesi Michelle Bowman da, eylül toplantısında 75 baz puanlık faiz artışının masada olması gerektiğini vurguladı.

ABD endeksleri karışık seyirde ilerliyor

Söz konusu gelişmelerle cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,23 yükseldi. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni haftaya ise yatay bir başlangıç yaptı.

Avrupa borsaları yön arayışında

Cuma günü, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,65, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,63 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni haftaya ise yükselişle başladı.

Asya borsaları karışık seyirde

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,27, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,10 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,05 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,80 geriledi.

Borsa İstanbul'dan kapanış raporu

Yurt içinde, cuma günü gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.762,95 puana geliştiren BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışının yüzde 0,98 üzerinde, 2.750,49 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu da kırdı.

Dolar/TL 17,9410

Dolar/TL ise cuma günü yüzde 0,13 azalışla 17,9097'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,9410 seviyesinde işlem görüyor.