Küresel ekonomilerin odağında merkez bankalarının faiz kararı var

Küresel pay piyasaları, enflasyon ve resesyon ikilemi arasında bu hafta karışık bir seyir izledi. Dünyada gözler ECB ve BoJ'un faiz kararlarına çevrildi.

Merkez bankalarının kararları küresel piyasalarda etkin olmaya devam ediyor.

Küresel pay piyasaları, enflasyon ve resesyon ikilemi arasında bu hafta karışık bir seyir izlerken, gelecek hafta gözler başta Avrupa ve Japonya merkez bankalarının faiz kararlarına çevrildi.

Dünya genelindeki enflasyonist baskılar ve şahin para politikaları tahvil piyasalarında satış baskısının derinleşmesine sebep olurken, ABD'de tahvil faizleri 12 haftadır yükselmeye devam ediyor.

Ülkede konut piyasasına ilişkin veriler yavaşlamanın belirginleştiğine işaret ederken, yüzde 6,94'e yükselen 30 yıllık mortgage (konut kredisi) faizleri son 20 yılın zirvesinde.

Fed'in 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözü ile bakılıyor

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantıda 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın aralık ayında da 75 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler artan resesyon endişesi sonrası güç kaybetti.

Brent petrol değer kazandı

Brent petrolün varil fiyatı bu hafta yüzde 1 değer kazanarak 91,6 dolara çıkarken, altının ons fiyatı da Fed'in ultra şahin politikalarına son verebileceği ihtimaliyle yükselerek haftayı yüzde 0,9 artışla 1.658 dolardan tamamladı.

24 Ekim ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi Chicago ulusal aktivite endeksi ile imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI, salı tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi, çarşamba toptan stoklar ve yeni konut satışları, perşembe dayanıklı mal siparişleri ile cuma kişisel gelirler, kişisel harcamalar, bekleyen konut satışları ve Michigan tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

Avrupa'da gözler ECB'ye çevrildi

AA'nın haberine göre, Avrupa'da devam eden enerji tedarik sıkıntılarına İngiltere'deki siyasi belirsizlik eklense de pay piyasaları haftayı yükselişle tamamlarken, gelecek hafta gözler perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı (ECB) ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin faizleri 75 baz puan artıracağı öngörülürken, Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı konuşmada vereceği mesajlar varlık fiyatları açısından önem taşıyor.

Hafta içinde İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın istifa etmesinin ardından siyasi gelişmeler gündemin odağına yerleşti. Ülkede, iktidardaki Muhafazakar Parti'de yeniden başlayacak liderlik yarışı kapsamında eski Başbakan Boris Johnson ve eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın adaylar arasında yer alması bekleniyor.

Gelecek hafta pazartesi bölge genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI, Almanya'da salı Ifo iş ortamı güven endeksi ile cuma büyüme ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

Asya'da BoJ'un para politikası kararları bekleniyor

Asya borsalarında bu hafta satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, gelecek hafta gözler cuma günkü Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikası kararlarına çevrildi.

BoJ'un haftaya yapılacak toplantıda faiz oranlarını değiştirmesi beklenmezken, Japonya'da eylülde yıllık bazda yüzde 3 ile 8 yılın zirvesine çıkan enflasyonun ardından dolar/yen paritesi Ağustos 1990'dan bu yana ilk kez 150 psikolojik eşiğinin üzerine çıkarak 151,9'u test etti.

Çin'de, Çin Ulusal İstatistik Bürosu, hafta içinde açıklanması beklenen ve aralarında 3. çeyrek büyümenin de bulunduğu bazı ekonomik verilerin yayınlanmasını bir gerekçe göstermeden erteledi. Söz konusu durum Çin ekonomisine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirirken, ABD'nin Çin'e karşı yapay zeka ve kuantum teknolojilerini kapsayan yeni kısıtlamalar planladığı haberleri de risk iştahının azalmasında etkili oldu.

24 Ekim ile başlayan haftanın veri takviminde perşembe Çin'de sanayi karlılıkları, cuma Japonya'da işsizlik ve Tokyo TÜFE verileri takip edilecek.