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    Küresel enerji krizinden çıkmak için enerji verimliliği planlanıyor

    Küresel anlamda enerji krizi yaşanıyor. Bu enerji üretimi, sağlanması ve ulaştırılması ayrı ayrı birer sorun teşkil ediyor.
    • 08.06.2022 - 12:10
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 12:23
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    Küresel enerji krizinden çıkmak için enerji verimliliği planlanıyor

    Rusya-Ukrayna savaşının ardından Rusya'dan enerji sağlayan ülkeler sıkıntıya girdi. Global olarak artan enerji fiyatları da ülkelerin enflasyonuna yansıdı. Dünyada girerek artan küresel enerji krizinden enerji verimliliği ile çıkılacağını savunuluyor.

    Enerji faturaları 2030'a kadar yıllık 650 milyar dolar düşürülebilir

    Verimlilik çözümleriyle enerji tüketiminin azaltılması, hane halkının enerji faturalarının 2030'a kadar yıllık 650 milyar dolar düşürülmesini sağlayabilir. Enerji verimliliği uygulamalarıyla dünyanın nihai enerji tüketiminin, Çin'in yıllık tüketimi kadar azaltılabileceği hesaplanıyor.

    Konferansta rapor açıklandı

    Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) "Enerji Verimliliğinde Acil Eylemin Değeri" başlıklı raporu, IEA'nın bu yıl 7'ncisini Danimarka İklim, Enerji ve Kamu Hizmetleri Bakanlığı ve Danimarka merkezli mühendislik şirketi Danfoss'un desteğiyle düzenlediği Küresel Enerji Verimliliği Konferansı'nda açıklandı.

    IEA'nın raporuna göre, dünyada verimliliğin bir ölçüsü olan enerji yoğunluğu iyileştirme oranının 2030'a kadar yıllık yüzde 2'den yüzde 4'te çıkarılması küresel nihai enerji tüketiminin yıllık 95 exajoule (EJ) azalmasını sağlayabilir. Bu rakam, Çin'in yıllık nihai enerji tüketimine karşılık geliyor.

    Yüksek enerji verimliliği senaryosuna göre, dünyanın nihai enerji tüketimi 2030'da yüzde 5 daha düşük, ekonomi yüzde 40 daha büyük olabilir. Enerji verimliliğiyle en iyi sonuçların alınması için ise davranış değişikliklerinden dijitalleşmeye kadar birçok alanda adımların hızlandırılması gerekiyor.

    enerji

    Enerji verimliliği uygulamaları Rus fosil yakıtlarına bağımlılığı tamamen bitirebilir

    Enerji verimliliğine yönelik aksiyonun hızlandırılmasıyla 2030'a kadar yıllık 5 gigaton karbon emisyonu önlenebilir. Bu rakam 2050'de sıfır emisyona ulaşılması için gereken miktarın üçte birine karşılık geliyor.

    Nihai enerji tüketiminin enerji verimliliği önlemleriyle yıllık 95 EJ azaltılması 2030'da günlük petrol tüketiminin 30 milyon varil azaltılmasını sağlayabilir. Bu miktar ise Rusya'nın 2021'deki ortalama günlük üretiminin yaklaşık üç katına karşılık geliyor.

    Öte yandan, enerji verimliliği çözümleri yıllık 650 milyar metreküp gaz tüketiminin önüne geçebilir. Bu tüketim de Avrupa Birliği'nin geçen yıl Rusya'dan ithal ettiği gazın yaklaşık dört katı seviyesinde.

    Verimlilik uygulamalarıyla enerji tüketiminin azaltılması hane halkının enerji faturalarının 2030'a kadar yıllık 650 milyar dolar düşürülmesini sağlarken, verimlilik odaklı sektörlerde 10 milyon ekstra iş imkanı oluşturulabilir.


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