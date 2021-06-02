Küresel enerji yatırımları bu yıl 1.9 trilyon dolar olacak

IEA Küresel Enerji Yatırımları 2021 raporuna göre, dünyada bu yıl enerji yatırımlarının, geçen yıla göre yüzde 10 artışla 1 trilyon 900 milyar dolara yükselmesi öngörülüyor.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) Küresel Enerji Yatırımları 2021 raporuna göre, enerji yatırımlarında elektrik sektörü ağırlığını korumaya devam ediyor. Bu kapsamda, 2021 elektrik sektörü yatırımlarının petrol ve doğalgaz yatırımlarını üst üste aştığı 6'ncı yıl olacak.

Küresel enerji yatırımları bu yıl yüzde 10 artışla 1 trilyon 900 milyar dolara ulaşacak ve salgın öncesi seviyesine dönecek. Bu miktarın 820 milyar dolarını küresel elektrik sektöründeki yatırımlar oluşturacak. Elektrik sektöründeki toplam yatırımlar bu yıl, 2020’ye göre yüzde 5 artışla tarihteki en yüksek seviyesine yükselecek.

YATIRIMIN YÜZDE 70’İ YENİLENEBİLİR ENERJİ İÇİN

Toplam elektrik sektörü yatırımları içinde, bu yıl elektrik üretim kapasitesine yapılması öngörülen toplam 530 milyar dolarlık yatırımın yüzde 70’ini (369 milyar dolar) yenilenebilir enerji, 119 milyar dolarlık kısmını ise fosil yakıt kaynaklı elektrik üretim yatırımları oluşturacak.

Küresel nükleer enerji kapasitesindeki yatırımlar ise bu yıl 44 milyar doları bulurken, elektrik şebekeleri ve bataryalara 293 milyar dolar harcanacak.

DÜNYANIN HEDEFİ 2050’DE SIFIR EMİSYON

Rapora göre, temiz enerji yatırımları cesaret verici olmasına rağmen bu yatırımlar küresel enerji sisteminde sürdürülebilir bir yol haritası oluşturulması için yetersiz kalacak. Dünyanın 2050’de sıfır emisyon hedefine ulaşması için 2030’a kadar temiz enerji yatırımlarında tarihi bir artışa ihtiyaç olacak.

Bu yıl kömür yatırımları, geçen yılki seviyesiyle neredeyse aynı kalarak 91 milyar dolar seviyesinde gerçekleşecek.

"TEMİZ ENERJİ YATIRIMLARININ 2030’A KADAR 3 KAT ARTMASI GEREK"

IEA Başkanı Fatih Birol, rapora ilişkin değerlendirmesinde, küresel enerji yatırımlarındaki artışın memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Ayrıca, yenilenebilir enerjiye daha fazla yatırım yapıldığını görmek de beni cesaretlendiriyor. Fakat, dünyanın 2050’de sıfır emisyon hedefine ulaşması için çok daha büyük kaynakların temiz enerji teknolojilerine aktarılması gerekiyor. IEA’nın sıfır emisyon yol haritasına göre, 2030’a kadar temiz enerji yatırımlarının 3 kat artmasına ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.